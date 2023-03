FARMING SIMULATOR 22 - GÖWEIL PACK ORA DISPONIBILE

È un divertimento incredibile, ora ancora maggiore! Con l’introduzione del Göweil Pack per Farming Simulator 22, l’editore e sviluppatore GIANTS Software lancia oggi il primo di numerosi pack previsti nel 2023 e amplia in modo significativo gli strumenti a disposizione per l’imballaggio del fieno.

Il pack è disponibile da subito e ve lo presentiamo con questo fantasticotrailer di lancio.

GÖWEIL PACK INTRODUCE NUOVI MACCHINARI E ARRICCHISCE IL GAMEPLAY

“Abbiamo aggiunto una tecnologia che è assolutamente nuova per Farming Simulator: il Göweil Pack estende la flotta di macchine aprendo nuove possibilità per le operazioni d’imballaggio del fieno, anche più complesse.” , commenta Thomas Frey, Creative Director e Partner Manager di GIANTS Software. “Sono state introdotte nove macchine che consentono agli agricoltori virtuali di trasformare più risorse in balle di fieno rispetto a prima: insilato di mais, polpa di barbabietola da zucchero, mangime misto, e molto altro.”

I macchinari di Göweil inclusi nel pack sono molto popolari a livello internazionale: tra gli altri ci sono i combinatoripressa-fasciatrice LT-Master F115 e VARIO-Master V140, l’avvolgiballe autonomo G4010 Q Profi e l’avvolgitore a rulli G1015, che permette ai giocatori di trasportare, avvolgere e stoccare con un unico macchinario efficiente.

Sono inclusi anche: Göweil RBG e BTGQU, G-1 F125 Kombi, G-1 F125 e il G5020.





PRIMO PACK RILASCIATO, IN ARRIVO ALTRI TRE PACK E UN’ESPANSIONE

GIANTS Software e Göweil forniscono degli strumenti volti al miglioramento della qualità di vita, come i serbatoi additivi per insilati e i tornitori per aumentare la qualità della lavorazione delle balle. Per il 2023 l’editore prevede ulteriori contenuti e aggiornamenti che verranno annunciati nei prossimi mesi.

Farming Simulator 22 e il Göweil Pack sono disponibili per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One. È disponibile, anche, un Year 2 Season Pass, che include il Göweil Pack, tre pack aggiuntivi e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.

Il Göweil Pack è il primo di molti aggiornamenti ufficiali del 2023. Verranno aggiunti ulteriori contenuti gratuiti, mentre l’apposita interfaccia all’interno del gioco continua a crescere con le creazioni degli utenti testate dallo sviluppatore.

