Tom Clancy’s The Division - Recruited, in arrivo il primo romanzo di Aconyte Books e Asmodee Italia della serie tratta dal celebre videogioco Tom Clancy’s The Division di Ubisoft.



Azione e intrigo nel romanzo technothriller dalle forti tinte military ambientato dopo gli eventi narrati nelvideogame Tom Clancy’s The Division 2.



Asmodee Italia è lieta di annunciare l’uscita, il giorno 22 marzo 2023, di Tom Clancy’s The Division – Recruited, il primo avvincente romanzo di Aconyte Books dedicato alla rinomata saga di videogiochi postapocalittici della software house Ubisoft: Tom Clancy’s The Division. Tom Clancy’s The Division è uno dei giochi di maggior successo nella storia dei videogame da quando il primo capitolo della saga è stato pubblicato nel 2016, e ad oggi conta più di quaranta milioni di giocatori in tutto il mondo.

Lo scrittore statunitense Thomas Parrott firma un military techno thriller mozzafiato le cui vicende narrate si svolgono dopo gli eventi accaduti nel videogame Tom Clancy’s The Division 2, donando agli appassionati nuove avventure in territori già familiari, prima di spingersi in regioni del tutto inesplorate. Primo libro di una nuova ed emozionante serie fatta di azione, intrighi e sopravvivenza, Tom Clancy’s The Division – Recruited introduce nuove location, nuove fazioni e nuovi terribili nemici nell’universo di The Division e vede un’agente reclutata da poco diventare la miglior speranza della Divisione Strategica Nazionale per evitare che undiabolico complotto distrugga per sempre l’agenzia, ultima risorsa in una Washington DC devastata.

Imperdibile per gli appassionati della serie di videogame The Division, Tom Clancy’s The Division – Recruited è una lettura consigliata anche per tutti i fan della letteratura techno thriller e delle spy stories con una forte componente militare. In Tom Clancy’s The Division – Recruited potranno ritrovare le atmosfere tipiche dei romanzi del compianto Tom Clancy, accanto ai quali Recruitednon sfigura.Tom Clancy’s The Division – Recruited sarà disponibile all’acquisto dal giorno 22 marzo 2023 in tutte le migliori librerie e in versione ebook, ed è già preordinabile su Amazon.Thomas Parrott vive in Georgia, negli Stati Uniti, con sua moglie e tre gatti. È un autore prolifico e ha scritto racconti anche per le antologie di Arkham Horror e KeyForge.

Altre News per: clancy’sdivisionrecruitedarrivo