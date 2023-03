PUBG MOBILE CELEBRA IL SUO 5° ANNIVERSARIO

PUBG MOBILE: tutti i numeri del 5° Anniversario di uno dei mobile game più popolari di sempre!

PUBG MOBILE, uno dei videogiochi mobile più popolari al mondo, celebra questo mese il suo 5° anniversario. Dal lancio, avvenuto nel marzo 2018, PUBG MOBILE ha dato vita a una community globale con oltre 1 miliardo di download in tutto il mondo. Per festeggiare, PUBG MOBILE svela alcuni degli incredibili risultati ottenuti dalla sua community negli ultimi cinque anni.

Divenuta ormai iconica, Erangel è la mappa più giocata di PUBG MOBILE, con 108,5 miliardi di visite totali - 14 volte la popolazione del pianeta! L'M416 si è rivelato l'arma preferita dai giocatori con 311 trilioni di utilizzi e 118,6 miliardi di eliminazioni, mentre tra gli oggetti spicca la scia verde che accompagna la discesa col paracadute, utilizzata 780 milioni di volte durante i lanci.

Per quanto riguarda i veicoli, i giocatori di PUBG MOBILE prediligono il Buggy, che è stato guidato 18,3 miliardi di volte, sebbene siano le moto a farla da padrone quando si tratta di percorrere lunghe distanze. Con un totale di 3,42 trilioni di chilometri, i giocatori hanno girato intorno alla Terra ben 85,72 milioni di volte su queste due ruote.

L'istinto di sopravvivenza dei giocatori è altrettanto impressionante, negli ultimi cinque anni il sempre popolare PUBG MOBILE Pan ha contribuito con 1,24 miliardi di eliminazioni al totale di 538,5 miliardi di giocatori eliminati. Potete dare un'occhiata a tutte le statistiche in questo video, e continuare a giocare per essere uno dei 10 miliardi di giocatori a vincere una Chicken Dinner!

In mezzo decennio, PUBG MOBILE ha collaborato con alcune delle più grandi icone culturali del mondo, da uno dei più grandi artisti della scena K-pop a un calciatore di fama mondiale, da supereroi a giganti dell'industria automobilistica, e molto altro sarà presto annunciato. Con le sue collaborazioni, PUBG MOBILE ha cercato di rendere il gioco entusiasmante per tutti, offrendo ai giocatori nuovi veicoli a tempo limitato e interi concerti virtuali.

"Ai milioni di persone che ogni giorno giocano a PUBG MOBILE, grazie a tutti per questi fantastici cinque anni! Il supporto che abbiamo ricevuto dalla community continua a essere incredibile e speriamo che vi divertiate a festeggiare il quinto anniversario! Siamo entusiasti di continuare a fornirvi la migliore esperienza battle royale su dispositivi mobile!" ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games.

Come parte dei festeggiamenti per il 5° anniversario, PUBG MOBILE si è appena aggiornato alla versione 2.5 con il reveal di World of Wonder, una nuova modalità attualmente in Beta che permetterà ai giocatori di realizzare le proprie mappe e modalità di gioco. L'aggiornamento della versione 2.5 include anche il restyling multimappa Imagiversary: I giocatori possono augurare un buon compleanno al loro battle royale mobile preferito dirigendosi verso le due nuove Imagination Plaza di Erangel e competere per la grande cassa al centro, oppure visitare i dieci Distretti dell'Immaginazione più piccoli situati intorno a Erangel e Livik per fare il pieno di ricompense

PUBG MOBILE guarda ora al futuro con il continuo sviluppo della nuova modalità World of Wonder e nuove entusiasmanti partnership, tra cui una prossima collaborazione con l'iconica serie anime DRAGON BALL. Restate sintonizzati per futuri aggiornamenti!

