Splat Best - al via il nuovo torneo di Splatoon 3

Al via domenica 19 marzo lo “Splat Best” di Splatoon 3, lo sparatutto targato Nintendo più colorato e strategico di sempre. Il torneo vedrà sfidarsi ben 8 content creator in diretta streaming sul canale Twitch Cydonia_Chiara. A partire dalle ore 21:30, gli spettatori potranno seguire il primo di sei tornei dedicati a Splatoon 3 che si svolgeranno nei mesi a venire.

Sei appuntamenti in cui due squadre di creator si sfideranno a colpi di inchiostro nelle diverse modalità di gioco previste dal regolamento. Il team Sauté di Sblumbo, guidato da Cydonia, è composto da Kodomo, Marco di Round Two e Terenas, mentre Sabaku no Maiku è a capo dei Plutò di Tortisio, con Kyrenis, MichellePuttini e Kroatomist. Il casting in tempo reale sarà affidato alle voci di KenRhen e Gianandrea Muià.

Nel primo torneo le due squadre si affronteranno in una BO5 introduttiva di Mischia Mollusca, utilizzando l'Arena Casuale. La squadra vincitrice totalizzerà 3 punti. Successivamente, le due squadre si affronteranno in una BO7 di Bazookarp, che permetterà di guadagnare 5 punti; I caster spiegheranno regole e funzionamento di queste modalità.

La serie Splatoon, nata nel 2015 su Wii U, è davvero unica nel suo genere per merito di una meccanica molto particolare che vede i giocatori sfidarsi a squadre non con l’obiettivo di eliminare i membri del team avversario, bensì di ricoprire il più possibile gli scenari di gioco con l’inchiostro del proprio colore giocando di strategia. Gli appassionati si sfidano nei panni di creature antropomorfe chiamate Inkling e Octoling a colpi d'inchiostro nella città di Splatville e nell’arida Splattonia, scoprendo funzioni, armi e l'equipaggiamento più trendy dell'anno.





In Splatoon 3 le cosiddette mischie mollusche danno vita a emozionanti battaglie online 4 contro 4 con scenari nuovi e altri già noti, dove le squadre si sfideranno a chi ricopre più terreno con il proprio inchiostro. Le Partite anarchiche, invece, sono a tutti gli effetti i match competitivi di Splatoon 3 e prevedono la rotazione di quattro diverse modalità di gioco: Zona splat, Torre Mobile, Bazookarp e Vongol gol.

Con il DLC a pagamento Pass di espansione di Splatoon 3 – Coloropoli e Torre dell’Ordine tantissimi nuovi contenuti. In Coloropoli, già disponibile, si torna in un’ambientazione del primo Splatoon, che ha subito qualche piccola modifica nel corso degli anni e ospita ora anche nuovi negozianti. Durante i festival, qui potrai assistere a esibizioni delle Sea Sirens. Una nuova campagna per giocatore singolo chiamata Torre dell’Ordine farà il suo debutto in Splatoon 3 in futuro, con la seconda ondata di questo DLC. Dopo aver acquistato il Pass di espansione, i giocatori potranno scaricare un pacchetto di contenuti con oggetti utili da usare subito nel gioco.

Lo Splat Best sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati per vedere questo titolo in azione, giocato dai propri creator preferiti. Il primo appuntamento è per domenica 19 marzo dalle ore xx:00 su Twitch!

