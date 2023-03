GTA+: gli abbonati possono riscattare la supercar Ocelot Virtue

Inoltre, possono equipaggiarla con l’attrezzatura di Imani in un'officina dell'Agenzia, ottenere livree esclusive e altro ancora





Migliora la tua esperienza di gioco con GTA Online grazie a GTA+ e ottieni la nuova supercar Ocelot Virtue, più tantissimi altri vantaggi. Fino al 12 aprile, il programma di abbonamento premium per PS5 e Xbox Series X|S include anche un'officina dell'Agenzia, un bonus mensile di 500.000 GTA$ e molto altro.



Ocelot Virtue gratis



Infrangi i limiti di velocità senza danneggiare l'atmosfera e la tua integrità al volante della nuova Ocelot Virtue (supercar). Gli abbonati a GTA+ possono riscattare gratis questa splendida supercar elettrica presso il sito in gioco di Legendary Motorsport, ma anche migliorarla ulteriormente con le attrezzature di Imani (tra cui unità di controllo remoto e disturbatore di frequenze) per trasformarla in un veicolo davvero versatile.



In più, sfoggia la tua natura competitiva con le livree Jackal Racing e Racing Ocelot, disponibili solo per gli abbonati a GTA+.



Officina dell'Agenzia e sconti sulle attrezzature di Imani



Proteggi la tua nuova Ocelot Virtue e tutti gli altri veicoli modificabili dotando la tua Agenzia di un'officina. Disponibile gratis questo mese dal sito di Dynasty 8 Executive, quest'aggiunta ti permetterà di sfruttare le risorse dell'hacker della F. Clinton e associati con le attrezzature di Imani. Gli abbonati a GTA+ avranno uno sconto del 40% sul disturbatore di frequenze o sull'unità di controllo remoto.



Abbigliamento Yeti e maschera Demone tech floreale rosa gratis



Non farti sorprendere con un look della scorsa stagione: combina la maglietta Tattica Yeti grigia e i pantaloni militari Yeti grigi con una maschera Demone tech floreale rosa. Questi oggetti, gratis questo mese per gli abbonati a GTA+, ti permetteranno di sfoggiare uno stile che raccoglierà Like a valanga su Snapmatic.





GTA$ e RP tripli nelle serie Hotring



Le nuove aggiunte alla serie Hotring alzano ancora di più la posta in gioco per i maniaci di adrenalina, con nuovi tracciati da padroneggiare tra urti e accelerazioni fino alla vittoria. Tutti gli abbonati a GTA+ otterranno ricompense triple fino al 12 aprile per la partecipazione a questo spettacolo motorizzato.





Migliora il tuo Laboratorio di acidi



Il Brickade 6x6 (veicolo di servizio) attira molta attenzione, specialmente quella di altri aspiranti magnati della droga. Proteggi te stesso e il tuo set da chimico mobile dotando quest'ultimo di blindatura, armi da speronamento e mine, tutte scontate del 75% nel Freakshop per gli abbonati a GTA+.



GTA$ e RP doppi negli incarichi dei Fooliganz



Renditi utile: chiama Dax, chiedigli gli incarichi dei Fooliganz e altera il mercato locale con ogni mezzo necessario. In cambio del loro aiuto, gli abbonati otterranno GTA$ e RP doppi. Inoltre, completando 10 incarichi dei Fooliganz sbloccherai, al Freakshop, la Miglioria equipaggiamento per il Laboratorio di acidi, che ti permetterà di sintetizzare prodotti di valore superiore e ne velocizzerà la produzione.





GTA$ e RP doppi in Scia mortale



Il futuro è luminoso... e sta sfrecciando verso di te. Usa una combinazione di velocità, strategia e tecnologia all'avanguardia per intrappolare i nemici e ridurli a pezzettini in Scia mortale, da cui otterrai GTA$ e RP doppi.



Bonus mensile di 500.000 GTA$ e molto altro



Ogni mese gli abbonati a GTA+ ottengono un bonus di 500.000 GTA$, consegnato all'addebito e depositato automaticamente sul loro account presso la Maze Bank. In più, gli abbonati a GTA+ possono sfruttare diversi vantaggi permanenti, tra cui l'utilizzo gratuito dei servizi della Downtown Cab Co., come il viaggio rapido tramite la funzionalità per Salta il viaggio, che per gli abbonati ha un tempo di attesa di soli 5 minuti tra i un viaggio e l'altro.







Il Furgone delle armi, indicato costantemente sul radar degli abbonati, offre sconti più generosi. Corrompi le forze dell'ordine e Organizzazione fantasma sono utilizzabili dal menu Interazione senza costi aggiuntivi e tutte le richieste di veicoli per boss e CEO sono gratuite. Gli abbonati possono anche acquistare speciali carte prepagate Shark GTA+, che forniscono il 15% di GTA$ extra.







Tutto questo a soli 5,99 € al mese. Per i dettagli completi, visita il sito di GTA+.



