GTA Online: Los Santos Drug Wars – ultima dose disponibile

Completa la missione Operazione straordinaria di Ultima dose per ottenere le ciabattine Güffy floreali.



Rifornisci il tuo Laboratorio di acidi e completa una missione di vendita per ottenere il passamontagna Enema nero.

Completa un nascondiglio giornaliero per ricevere il passamontagna Enema foglia di tè.

Completa tutte le missioni di Ultima dose per ottenere il cappellino Slab leopardato lime e le scarpe di tela.

Ocelot Virtue (supercar) gratis con livree Jackal e Racing Ocelot

Officina dell'Agenzia

Maschera Demone tech floreale rosa, maglietta Tattica Yeti grigia, e pantaloni militari Yeti grigi

GTA$ e RP doppi negli incarichi dei Fooliganz (GTA$ e RP tripli in totale questa settimana)

GTA$ e RP tripli nelle gare Hotring

Declasse Tampa armata (muscle car) – 25% di sconto

Cheval Taipan (supercar) – 25% di sconto

Överflöd Tyrant (supercar) – 25% di sconto

Buckingham Miljet (aereo) – 25% di sconto

Hijak Ruston (sportiva) – 50% di sconto

Imponte Beater Dukes (muscle car) – 50% di sconto

Sea Sparrow (elicottero) – 50% di sconto

Il bizzarro viaggio di Los Santos Drug Wars arriva al suo esplosivo finale con Ultima dose. Cinque nuove missioni porteranno te, Dax e i Fooliganz a seguire il bianconiglio in un'avventura al fulmicotone ricca di volti familiari, mercenari, sabotaggi, rapimenti e altro ancora, il tutto sotto gli effetti di potentissimi stupefacenti.Dopo aver scatenato un'ondata di sostanze psichedeliche da sballo e calamità sugli abitanti di Los Santos in Prima dose, la troupe vuole ora andare fino in fondo a una cospirazione farmaceutica nel finale di questa storia in due parti.Ultima doseDopo aver unito le forze con i Fooliganz in Prima dose, hai aiutato Dax, Luchadora, Labrat e il resto del variopinto gruppo ad affrontare la concorrenza per il traffico di stupefacenti di Southern San Andreas, intralciando le operazioni dei rivali tramite furti sfrontati, l'eliminazione di elementi problematici e perfino passando un po' di tempo in uno stato non troppo normale.Ora, in Ultima dose, la losca concorrenza è tornata all'attacco e sta a te aiutare i Fooliganz nel loro tentativo di restare in vetta al settore delle sostanze illegali, con cinque nuove missioni che proseguono la storia dal punto in cui si era interrotta. Per iniziare, rispondi a una chiamata di Dax o visita il Freakshop.Chi deve ancora cimentarsi in Prima dose può avviare le prime sei missioni raggiungendo il nervoso Ron Jakowski da Liquor Ace a Blaine County. Avanzando nella storia otterrai accesso al Freakshop, che funge da base delle operazioni, allestirai un Laboratorio di acidi mobile e distribuirai i tuoi prodotti per Los Santos, intralciando al tempo stesso la concorrenza.Come bonus aggiuntivo, Prima dose e Ultima dose offrono GTA$ e RP doppi fino al 29 marzo a chi vuole affrontare questa nuova raccolta di missioni della storia in Los Santos Drug Wars.Operazione straordinariaPartecipa al raduno annuale dei Fooliganz per rimetterti in pista. Chiaramente nulla potrebbe rovinare l'atmosfera. Ricorda che è sempre una buona idea portare qualche snack quando si va a una festa, ma già che ci sei tanto vale presentarti con un equipaggiamento completo e armi automatiche.Gli insoliti sospettiDax non è tipo da permettere il rapimento di uno dei suoi. Fai capire ai Lost e ai loro alleati hippie che la loro aggressione non resterà impunita, scoprendo più che puoi sui rapitori di Labrat lungo la strada. L'intimidazione è sempre necessaria in questo settore, ma fai attenzione a non uccidere i capi della banda: potrebbero fornirti le risposte che cerchiFriedMindAssalta la sede principale della FriedMind Pharmaceuticals per raccogliere indizi, trovare i membri mancanti della troupe e riportarli sani e salvi al Freakshop. L'approccio furtivo potrebbe essere il migliore per entrare e uscire senza far scattare l'allarme, ma tieni gli occhi aperti e guardati bene intorno: basta imbattersi in una singola guardia armata di fucile a pompa per fare una brutta fine.Terapia d’urtoFai visita al centro di riabilitazione locale, in cui si stanno svolgendo dei test con la formula rubata di Labrat, ma fai attenzione o potresti diventare una cavia. Proteggere Dax e Luchadora dovrebbe essere la tua priorità assoluta, perciò guida l'assalto e riduci la resistenza più che puoi. La troupe confida in te, Matricola.BDKDAggiungi la beffa al danno spazzando via la concorrenza e le sue scorte residue, in pieno stile Fooliganz. Nessuno può far desistere Dax dal suo tentativo di recuperare anche la più piccola quantità di prodotto su cui può mettere le mani. Preparati a proteggerlo da parecchi pericoli e sfrutta ogni riparo disponibile.Il dottore è arrivatoUn famoso psicanalista di Los Santos che può contare tra i suoi famigerati pazienti anche Michael De Santa di Grand Theft Auto V, il dottor Isiah Friedlander, sta cercando di migliorare la sua immagine... e il suo conto in banca.Ottimo conoscente dell'efficacia e della popolarità delle sostanze psicoattive (e deciso a non lasciarsi mai più sfuggire un'opportunità di guadagno), il dottore ha ora deciso di adoperarsi nel settore della droga con la sua FriedMind Pharmaceuticals. Eppure, nonostante l’azienda goda di un nome prestigioso, la potenza del suo prodotto non è all'altezza di quello che si può trovare in strada.Per accaparrarsi il mercato, Friedlander non si farà problemi a ricorrere a rapimenti, somministrazioni di droga e mercenari. Sta a te fermarlo.La nuova supercar Ocelot VirtueEgo ed eco sono le parole d'ordine della nuova Ocelot Virtue (supercar), l'hypercar elettrica pronta per la pista e la città, così che possiate dare sfoggio della vostra consapevolezza sul clima e del vostro status di esiliati fiscali, tutto stando seduti al medesimo volante.Gli appassionati di trip più intrepidi posso ottenere gratuitamente la Virtue personale di Friedlander, completa di livrea FriedMind, completando tutte le nuove missioni di Ultima dose. La Virtue è anche modificabile con i miglioramenti dell’attrezzatura di Imani nell'officina dell'Agenzia, per salvaguardarla da potenziali pericoli.Gli abbonati a GTA+ possono diventare i proprietari di una Ocelot Virtue adesso da Legendary Motorsport.La Willard Eudora: disponibile per un period limitatoUn tempo eravamo pieni di speranza. Credevamo che avremmo vissuto su Marte e che tutti avrebbero avuto un amico robotico. Beh, tutti quei sogni sono andati in fumo... tranne uno.Ti presentiamo la muscle car Willard Eudora, radiosa speranza della Jet Age. Disponibile presso Southern San Andreas Super Autos e l'autosalone Premium Deluxe Motorsport, ma solo fino al 29 marzo.Nuovi Cardigans e Jeans Designer larghiArricchisci il tuo guardaroba acquistando nuovi cardigan e pantaloni larghi di marca, disponibili rispettivamente nelle sezioni Parti superiori e Jeans designer dei negozi della città.Evento Ultima DoseLa guerra psichedelica e le dispute sulla droga di Los Santos Drug Wars, e il suo culmine in Ultima dose, avranno effetti duraturi su diverse generazioni di abitanti di San Andreas. Alcune delle conseguenze più immediate sono una collezione di capi d'abbigliamento e accessori rari con cui aiutare Dax a risolvere il mistero che affligge i suoi trip più intensi, tutto per festeggiare l'arrivo di Ultima dose:Puoi ottenere le ricompense di Ultima dose fino al 29 marzo. Gli omaggi saranno consegnati entro 10 giorni dal completamento.AUTOSALONE PREMIUM DELUXE MOTORSPORTDai un'occhiata allo spazio espositivo di Premium Deluxe Motorsport per ammirare più da vicino i veicoli della settimana, tra cui troverai la nuova Willard Eudora (muscle car), disponibile solo per un periodo limitato. Fai un giro di prova sulle auto intorno all'isolato o acquistale direttamente da Simeon.Willard Eudora (muscle car)Invetero Coquette D10 (sportiva)Pegassi Toros (SUV)Vapid Bullet (supercar)Hijak Ruston (sportiva, 50% di sconto)Autosalone Luxury AutosAttraversa la strada dai Record A Studios fino alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos per guardare meglio le due supercar in vendita questa settimana: la Överflöd Tyrant (supercar, 25% di sconto) e la Grotti X80 Proto (supercar).Altri veicoli della settimanaIl primo premio della settimana alla ruota fortunata è un vero oggetto da collezione nella categoria delle auto classiche: la Pegassi Infernus Classic.Sfida del veicolo trofeo: piazzati tra i primi 3 nella serie di inseguimenti per 3 giorni consecutivi per ottenere il veicolo trofeo della settimana, il Coil Brawler (fuoristrada).Area di prova: Maibatsu Penumbra FF (sportiva), Imponte Beater Dukes (muscle car, 50% di sconto) e Cheval Taipan (supercar, 25% di sconto).Veicolo di prova premium: Principe Deveste Eight (supercar)Prova a tempo HSW: Textile City – Stab CityGTA$ e RP in Sumo (Remix)Insegui una zona che si riduce in costante movimento dando prova di lucidità, istinto e riflessi. Sumo (Remix) offre GTA$ e RP doppi a tutti i concorrenti fino al 22 marzo.GTA$ E RP TRIPLI IN SALTI DI RIGORE DI GRUPPOParacadutarsi fino a una zona d'atterraggio distante è solo metà della sfida in Salti di rigore di gruppo. L'altra metà è contendere le posizioni ai propri avversari e scaraventarli in acqua con l'inganno. A prescindere dal risultato, tutti otterranno GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.GTA+Gestire un'Agenzia non vuol dire solo soddisfare le richieste dei clienti VIP. Gli abbonati a GTA+ possono mandare avanti la propria impresa alla perfezione sfruttando i seguenti vantaggi:Tutto questo e molto altro, incluso un bonus di 500.000 GTA$ (depositato in automatico sul proprio conto presso la Maze Bank al momento del pagamento dell'abbonamento) per soli 5,99 € al mese. Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.SCONTIUnisciti alla troupe procurandoti un MTL Brickade 6x6 (veicolo di servizio), con in omaggio l’installazione del Laboratorio di acidi, e fai scorta di giubbotti antiproiettile e munizioni (colpi Mk II inclusi) con il 30% di sconto per tutta la settimana. Scopri le offerte sugli altri veicoli, elencati sotto e negli autosaloni di Los Santos:Fai scorta di armi, munizioni e giubbotti antiproiettile a prezzi sottocosto rifornendoti dal Furgone delle armi. Oltre alla solita selezione, il fucile pesante è in vendita con il 25% di sconto e gli abbonati a GTA+ possono acquistare il fucile da tiratore con il 45% di sconto.Vantaggi di Prime GameI giocatori che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 125.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Tutti i bonus in GTA$ saranno depositati presso il tuo conto alla Maze Bank entro 72 ore dall’inizio del prossimo evento settimanale.

