Studentessa morta di meningite a Brescia, indagati 7 medici

Sette persone sono sotto inchiesta per omicidio colposo nelle indagini sulla morte di Veronica, ladi 19 anni di Villongo (Bergamo),martedì mattina agli Spedali Civili diper un attacco difulminante. Secondo i rapporti del Corriere della Sera, i sospettati sono tutti. Questo è un atto necessario per garantire la massima trasparenza all'inchiesta: la registrazione nel registro deiconsentirà alle parti in questione di avere accesso ai documenti.I dottori iscritti nel registro deglilavorano tutti nell'ospedale di: si tratta didel pronto soccorso, cardiologi e colleghi del dipartimento di malattie infettive, dell'emodinamica, della cardiochirurgia e della seconda rianimazione. Lo scopo dell'indagine è scoprire se vi è stata negligenza da parte del personale medico. La madre di Veronica, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato: "È vero che mia figlia non tornerà mai, è vero che nulla me la restituirà. Ma voglio approfondire, perché devono spiegare a come sono andate le cose e, se qualcuno ha fatto un errore, deve pagare ".