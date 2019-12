Sarà entro il 2020! Simona Ventura annuncia le nozze con Giovanni Terzi

sono stati ospiti al “Maurizio Costanzo Show” e laha mostrato l’anello di fidanzamento e che presto sposerà il giornalista. “Siamo prossimi. Il matrimonio è nei piani,il”, hanno confermato i futuri sposi. “Intanto è arrivato l’anello, è già qualcosa. Tirarsi indietro adesso è più difficile e comunque non glielo ridarei”, ha aggiunto scherzando la conduttrice. Per entrambi è stato un colpo di fulmine inaspettato, arrivato in un momento particolare delle loro vite. “Ci siamo conosciuti l’anno scorso a casa di amici. Ero single da poco tempo ed ero intenzionata a rimanerlo per tutta la vita. Dopo la cena, però, ho pensato a lui tutta la notte”, ha raccontato. “Quando ci siamo incontrati venivamo entrambi da momenti di grande difficoltà e una degli elementi che ci ha unito da subito è stato il tema della complicità. La prima canzone che ci siamo dedicati è stato ‘Complici’ di Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti”.