FAN4FUN: DA MANGA E VIDEOGIOCHI A GIOCATTOLI DA COLLEZIONARE

La cultura pop ha influenze sempre più nerd e il florido mondo del gaming è al centro di questa tendenza. Per Millennial e Gen Z i nuovi capisaldi sono quei videogame ormai cult sulle note piattaforme di gioco online Steam e Roblox come Pet Simulator X e Poppy Playtime, tanto da diventare reali grazie a Rocco Giocattoli e all’esclusiva linea di action figure e peluche tutti da collezionare targata Fan4Fun. Una manna dal cielo per la foltissima schiera di appassionati che non vede l’ora di collezionarli tutti, compresa la serie dedicata al fenomeno manga Yu-Gi-Oh!



Una fabbrica di giocattoli abbandonata, un ex dipendente che viene richiamato dopo dieci anni dalla misteriosa scomparsa di tutti gli impiegati e strani pupazzi viventi che cercheranno di fermare il giocatore. Queste sono le premesse di Poppy Playtime, videogioco a episodi del 2021 sviluppato da MOB Games. In attesa del terzo capitolo previsto per il 2023, la bambola Poppy, gli indimenticabili Huggy Wuggy e Kissy Missy, l’inquietante Mummy Long Legs e il coniglio Bunzo, dal mondo virtuale arrivano in quello reale grazie a Fan4Fun. Morbidissimi peluche da 20 cm, ma anche action figure da 13 o 30 cm e mini-figure da 7 cm sia in pack a sorpresa, sia in confezioni da 4. Dei veri pezzi da collezione da non farsi scappare, a cominciare dallo speciale peluche di Huggy Wuggy grande 35 cm che, grazie all’opzione “doppia faccia”, si trasformara esattamente come nel videogame. Per la miriade di fan sarà un sogno che diventa realtà!





Proprio come per quelli di Pet Simulator X, il videogioco iconico e super tenero di Roblox. L’obiettivo è collezionare tutti i teneri animaletti, facendoli schiudere dalle uova. Sono disponibili più di mille animali e numerosi mondi da esplorare. E con la nuovissima linea Fan4Fun una miriade di mini-figure sia in formato portachiavi, sia in versione uovo da far schiudere sono pronte ad arrivare nel mondo reale, ma senza lasciare del tutto quello virtuale: all’interno della confezione, infatti, ci saranno dei codici per sbloccare contenuti esclusivi nel videogioco. Non solo figure, ma anche una serie di peluche da 9 cm: in tutto sono ben 22 e tra questi 12 sono rari. Per i fanatici dei collectable, infine, due box bundle con tanto di mini-figure, peluche e codici: per arricchire la propria preziosa collezione on e offline.





Non solo videogame, ma anche manga: un fenomeno in ascesa inarrestabile, tanto da contaminare tantissimi ambiti, compreso quello dei giocattoli e dei giochi di carte collezionabili. Yu-Gi-Oh! è il capostipite, un vero successo intramontabile che Fan4Fun celebra con una serie di action figure, mini-figure e peluche dedicati ai personaggi più amati e ai mostri più famosi, dal protagonista Yami Yugi all’iconico Drago Bianco Occhi Blu. Un fan appassionato o un collezionista degno di tale nome non può farsi assolutamente scappare un’occasione del genere!

