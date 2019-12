Andrea Cestonaro si laurea a 80 anni! Dopo la pensione era il momento dell’Università

"Quando ho finito la mia collaborazione con il sindacato, circa trefa, mi sono chiesto cosa volessi fare da grande. E ho deciso appunto dirmi", cosìha raccontato ciò che lo ha spinto a iscriversi all'università e si è persinoto alla venerabile età di 80. Il pensionato di Vicenza, nato nel 1939, si èto in Scienze Politiche, Storia Internazionale, presso l'Università di, discutendo una tesi incentrata sul CGIL durante la fase di disarmo. Scelta quasi ovvia dato il suo passato come segretario della Camera del lavoro della sua città, Vicenza, e come segretario della Spi Cgil di Vicenza. Il voto finale è stato di 102 su 110. "Sono lieto del risultato. Per me è una soddisfazione immensa. Sono sempre stato un appassionato lettore di libri, saggi e persino documenti, dalche ho svolto attività politica costante. Ho scelto una facoltà e un indirizzo di cui sono molto appassionato. Ho seguito tutti i corsi e non ho saltato una sessione d'esame" ha spiegato il neoto ai giornali locali."Mi sono presentato alla discussione con una media del 27. Certo poteva essere più alta se non fosse stato per i primi esami di diritto. Io adoro la storia e la politica e infatti ho preso 30 e lode in Storia contemporanea, 30 in Storia Internazionale e in Storia dell’organizzazione internazionale e un altro 30 in filosofia politica" ha rivelato, ammettendo: "La cosa più complessa per me è stato l’esame di inglese".to nel '57 in radiotecnica con specializzazione in "televisione", negliricopre anche il ruolo di consigliere comunale ma la più lunga esperienza è proprio quella di sindacalista nella CGIL. All'età di 76, dopo aver completato il lavoro, si iscrisse all'università.