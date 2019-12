Sonia Bruganelli criticata sui social, l'errore scatena l'ironia dei follower

"Ortografia questa sconosciuta", è uno dei tanti commenti apparsi nell'ultimo postcondiviso dasul suo account Instagram. La moglie di Paolo Bonolis è finita nel mirino di odio e seguace a causa di unnella descrizione di uno dei suoi post. Un apostrofo di troppo e apriti cielo. Non è la prima volta chefinisce al centro delle controversiei. Fino ad oggi l'accusa che le era stata rivolta di più era quella di mostrare la sua ricchezza. Shopping di lusso, cene a base di champagne e caviale e luoghi esclusivi mostrati suinetwork con foto e video. Non ha mai trattenuto nonostante le critiche e ha continuato a condividere con le migliaia di fan post. A volte la donna ha anche risposto a coloro che l'hanno accusata, come nel caso dei commenti negativi rivolti ai suoi figli. Oggi, tuttavia, la moglie di Paolo Bonolis è stata perseguitata dalla rete per undi ortografia.La fretta di condividere il post, troppa disattenzione e critiche piovute.ha pubblicato un selfie su Instagram ma nella descrizione i suoil'hanno colta nel torto."È un'altro viaggio mettila così" ha scritto lanel suo ultimo post e i commenti non sono tardati. I più si sono limitati a scrivere la parola corretta, mentre altri ci sono andati giù pesanti: "Omettere l'apostrofo può essere una dimenticanza ma aggiungerlo è proprio ignoranza", "Cafona Burina coatta arricchita , vai a zappare la terra. L'unico lavoro adatto ad un'ignorante come te", "Stupenda ma togli l'apostrofo ti scongiuro", "Accidenti al T9".