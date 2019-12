Travolto e schiacciato dallo spazzaneve del papà! Il piccolo Herman Slaughter muore a 6 anni

E' cascato, investito e uccisostesso veicolo il cui padre stavando. Tragedia ad Aspen, nello Utah, dove il piccoloè morto all'età di 6dal peso dei cingoli mentre era con suo padre e suo fratello di 9in un accampamento nel Provo Canyon per liberare l'area di neve che era caduta abbondantemente nelle ore precedenti. L'incidente è avvenuto venerdì scorso. All'improvviso loè saltato facendo volare il bambino sul sentiero della macchina. Il bambino è stato colpitotesta ed ha perso la vita quasi all'istante.Il padre disperato ha fatto un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei paramedici, ma ormai non c'era più nulla da fare, le lesioni subite erano troppo profonde. Non poterono fare altro che dichiarare la morte. "Non c'è niente da aggiungere. È stato solo un altro terribile incidente", ha detto Spencer Cannon, lo sceriffo della contea. La famiglia ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le spese funebri. "è stato uno degli angeli più dolci che il Padre celeste ci ha inviato, aveva un grande amore per la vita ed era sempre sorridente e felice", recita la pagina dedicata.