A Caserta prendono in ostaggio i clienti e rapinano l’ufficio postale

Momenti di terrore in Corso Giannone a, dove alcuni ladri armati hanno preso d'assalto l'ufficioa pochi passi da Palazzo Reale. I ladri hanno minacciato i dipendenti, prendendo in. Dall'esterno i passanti hanno sentito prima un frastuono e poi urla, causando caos nel centro della città. I criminali, dopo aver segnato il colpo, portando via alcune migliaia di euro, sono fuggiti da un buco scavato nelle fogne, da dove erano già entrati. I carabinieri del comando provinciale sul posto, ancora alla ricerca della banda di criminali. I posti di blocco sono stati collocati in diverse strade della città e un elicottero pattuglia la zona già da diverse ore.I militari hanno avviato le indagini ascoltando le testimonianze deidell'ufficio, nessuno dei quali è rimasto ferito. Alcune persone, specialmente quelle più anziane, sono in stato di shock. Erano lì per la pensione e sono finiti sotto le armi. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di scoprire gli autori della rapina. Quasi contemporaneamente, un altro colpo in un altro ufficiodi, nella zona di Staturano. I ladri hanno cercato di irrompere forzando la griglia di una finestra, ma il furto è fallito, grazie alla prontezza del direttore. Anche la polizia sta indagando su questo crimine. Tra i due fatti non dovrebbero esserci connessioni, il modus operandi è diverso, ma viene comunque studiato per accertare un possibile collegamento.