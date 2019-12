Terremoto in Albania, in Puglia le pizze per aiutare chi ha perso tutto!

"Un albanese lo pieghi quanto puoi piegare una montagna", con un proverbio albanese, Arjan Nexha, di origini albanesi ma residente da tempo in Italia, ha voluto annunciare la sua iniziativa al suono dellee a favore delle popolazioni colpite dalin. Arjan è infatti un piazzaiolo, proprietario dellaria Pizza Divina a Martina Franca, in Puglia, che, con i suoi collaboratori, ha deciso di fareil possibile peri suoi connazionali colpiti dalla tragedia, creando una raccolta fondi che ha coinvolto l'intera comunità. Per questa sera infatti il ??suo locale farà un'apertura straordinaria sfornando e distribuendoai numerosi clienti che si prenderanno cura dei tavoli o del bancone e poi dedicherannoil ricavato alle vittime delinL'appuntamento è quindi per la sera di lunedì 2 dicembre nel centro di Martina Franca, in provincia di Taranto, dove sono già prenotati i cento posti ma dove durante l'iniziativa ci sarà spazio per tutti coloro che vogliono dare un ma no . Come ha dichiarato lo stesso pizzaiolo a Repubblica, infatti, la partecipazione è stata enorme e ha coinvolto l'intera comunità: non solo i clienti e lo staff del ristorante, ma anche i fornitori che offriranno materie prime gratuitamente. "In questi momenti drammatici, nei quali la preoccupazione ci assilla ogni ora per le condizioni di parenti e amici, devo gioire per il grande cuore della gente: dai ragazzi del mio staff pronti a lavorare volontariamente ai tanti amici e clienti che stanno rispondendo con entusiasmo alla raccolta fondi” ha commentato al quotidiano Arjan.