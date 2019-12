Taranto: muore in casa da solo, il suo cane lo veglia per otto giorni

Non lo sentivano dagiorni e dall'appartamento proveniva un cattivo odore. Stamattina, lunedì 2 dicembre, è stata fatta la terribile scoperta: il corpo senza vita è stato trovato nella camera da letto con il suo, un pastore tedesco, che lo ha sorto. L'ennesimoviene da Via Pola all'angolo di Via Cesare Battisti a. I vicini erano preoccupati per l'assenza e anche per l'odore che proveniva dalladel pensionato di 70 anni che viveva da. Quando i pompieri bussarono alla porta ed entrarono introvarono il corpo del vecchio disteso a terra vicino al letto. Vicino a lui il suoche non voleva allontanarsi nemmeno con l'arrivo dei soccorritori. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri e il personale 118 e non hanno potuto fare a meno di notare la morte e lo stato avanzato di decomposizione umana. Il, un pastore tedesco, è stato successivamente catturato dallo staff veterinario ASL.