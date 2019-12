Moreno Merlo: Paola Caruso mi ha picchiato! Ma lei chiama e smentisce tutto

Le polemiche tracontinuano negli studi del Sunday Live e, dopo le accuse della showgirl, all'ex fidanzato è stata data la possibilità di rispondere. Ospite di Barbara d'Urso,ha dato la sua versione dei fatti sull'incontro e sulla datazione di, sostenendo di essere stata legata aper molto meno tempo e di aver ricevuto da lei la proposta di fingere di essere fidanzata da Canale 5. Ma non è: le rivelazioni dihanno anche sconcertato il presentatore di Domenica Live, informato dal giovane di un presunto pestaggio subito dall'ex Bonas e documentato da un referto medico.“Ho conosciutoil 18 luglio a Re Leone. Lei dice che stavamo insieme da quattro mesi, ma non è vero. Il 18 luglio incontro una persona e mi fidanzo dopo averla guardata negli occhi? Assolutamente no! – ha iniziato a raccontare- Prima cerco di conoscere chi ho davanti e dopo intraprendo una relazione. La storia è cominciata dopo Ferragosto, quando lei è ritornata dalla Calabria. Mi ha detto che stava tornando a Milano, io ero in vacanza, ma il 15 di agosto sono tornato anch'io e le ho fatto una sorpresa. Lì ci siamo messi insieme. Alla fine della fiera siamo stati insieme due mesi e mezzo e non quattro”., quindi, ha continuato a spiegare di aver presentatoalla madre perché quest'ultima ci teneva. “Mia madre l'ha conosciuta perché ci teneva. Abbiamo fatto un giro, poi siamo tornati a casa e abbiamo cenato insieme – ha aggiunto ancora l’ex fidanzato della- . Io, poi, dovevo uscire con degli amici. Conoscevoda due settimane e mezzo, potevo anche vedere altre persone. Lei mi ha chiesto se dovevo andare anche a ballare e, così, ha iniziato ad inveire in modo veramente brutto nei miei confronti. Mi ha detto: ‘Tu non vai da nessuna parte, non hai capito niente, io sono, non devo vedere il mio fidanzato che va in giro con gli amici a Milano'. Poi mi ha detto: ‘Visto che nei prossimi giorni dobbiamo andare da Barbara, facciamo finta di stare insieme un paio di mesi e poi diciamo che ci siamo lasciati”.Le dichiarazioni dihanno lasciato stupito il fatto che, incredulo che una simile situazione potesse essere stata inventata, lasciò cheparlasse agli altri del suo rapporto con. Secondo la sua versione degli eventi,avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti ancor prima dell'equipaggio del conduttore di Canale 5. “Quando si litigava, imprecava, mi augurava la morte. Abbiamo fatto una clip in piscina con la tua troupe e lei ha iniziato a imprecare contro di me – ha detto lui - . Mi diceva: ‘Non capisci niente', imprecazioni blasfeme davanti al bambino e anche al tuo staff. La tua giornalista ha tentato di spezzare una lancia in mio favore dicendo che non avevo fatto niente di male”.Infine, l'ultima accusa pesante dicontro. Come detto da quest'ultima domenica scorsa, i due avrebbero litigato pesantemente durante un viaggio e, a questo proposito,ha spiegato: “Cosa è successo quel giorno in macchina? Continuava ad inveire contro di me dopo continue minacce. Una volta mi ha detto: ‘Ricordati che mio figlio è figlio di calabresi'. Lascio libera interpretazione... Martedì, dopo continui insulti, ha perso la testa, mi ha tirato uno schiaffo da dietro mentre guidavo. Prendo lo schiaffo, scendo dalla macchina, mi allontano e lei, non contenta, hato la polizia. Lei, quindi, scende dalla macchina, mi insegue e mi tira altri tre schiaffi. Arrivata la polizia, lei è scappata e, solo quando è statata dai poliziotti, lei è ritornata”. Barbara d’Urso, quindi, ha mostrato il referto medico che attesta le percosse subite dae spiegato di aver ricevuto una foto che attesta i segni di violenza sul volto., quindi, è intervenuta in diretta domenica Live per smentire categoricamente tutte le accuse dell'ex fidanzato. “Niente di quello che ha detto è vero e io ne ho le prove”, ha inveito la showgirl ma, poiché il collegamento telefonico non era buono, la d’Urso è stata costretta a rinviare il confronto tra i due ex compagni.