Da Roma alla Sicilia da sola, a 90 anni, senza soldi! Nonnina “salvata” dalla polizia

Era arrivata dastazione di Catania la sera tardi e doveva raggiungere una piccola città vicino a Ragusa, ma il suo autobus sarebbe partito solo il giorno successivo. Non avevaper pagare una camera d'albergo e non conosceva nessuno in città. Inoltre, il protagonista di questa storia è di ben novant'. Esua età questa vecchia signora,altre alternative, stava per rcchiarsi su una panchina per aspettare l'alba e il suo autobus quando fortunatamente una pattuglia della polizia ferroviaria la notò. E i due agenti aiutarono la vecchia signora ed evitarono di farla rimanere un'intera notte nella sala d'aspetto della stazione. La nonna è stata quindi accompagnata dpolizia ferroviaria presso un vicino istituto di suore dove poteva passare la notte e poi, la mattina dopo, gli agenti l'hanno accompagnatastazione degli autobus e l'hanno lasciata partire, non prima di aver pagato il biglietto diLa polizia di stato ha riportato sulla pagina Facebook "Agent Lisa": "A 90la vita può essere complicata. Come è successo a questa nonna pochi giorni fa. Tutto è iniziato quando la sera è arrivatastazione di Catania da", inizia la storia della polizia, che spiega che dopo aver preso la nonna sull'autobus i due agenti hanno informato i colleghi di Ragusa, che hanno inviato un volante per accompagnarti in auto a destinazione. E grazie a tutti loro il novantenne è arrivato sano e salvo. "E credimi - è ancora letto nella pagina" Agente Lisa "- c'è così tanta soddisfazione nel risolvere questi casi, non investigativi ma umani. P.S. Eccolo in una foto ricordo con questi due nuovi" nipoti "”.