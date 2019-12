Mara Venier, trionfo di ascolti! Domenica In arriva al 19% di share

Ottimo e l'ennesimo risultato vincente pere la suaIn. La visione televisiva di1 dicembre, nella casella pomeridiana, ha visto la vittoria dicon 3.335.000 spettatori e il 18,7% dinella prima parte, 3.290 .000 spettatori nella seconda parte, con il 18,7% dicontro Canale 5, Beautiful , Una Vita e Segreto. Pertanto, il successo perIn continua, nonostante l'episodio di ieri sia andato in una forma ridotta, che non solo ha dato nuova vita al container nel giorno festivo del pomeriggio del primo canale del servizio pubblico di radiodiffusione, facendo rivivere il suo fortune dopo il disastro di Parodi, ma continua a crescere in quota e ad ascoltare. AttualmenteIn detiene il record stagionale con oltre 3,3 milioni di telespettatori e un picco di 4,3 milioni, pari al 19,8% della quota, registrato la scorsa settimana.Anche nell'episodio dell'8 dicembre,In verrà trasmesso in versione ridotta per fare spazio a Papa Francesco. Con l'avvicinarsi del Natale, gli appuntamenti speciali in TV con il Santo Padre si moltiplicano e l'episodio della prossima settimana di Sunday In coinciderà con il giorno dell'Immacolata Concezione. Anche per questa occasione il contenitore festivo del pomeriggio di Rai1 verrà spezzato per lasciare spazio alla visita del Papa alla statua dell'Immacolata in Piazza Mignanelli di Roma, dove il pontefice porterà il suo omaggio.dovrà affrontare il tempo di gioco preciso e contato durante le sue interviste. Nell'episodio di ieri diNella mostra di Gianna Nannini, è stato sfumato per dare spazio al Papa e la controversia è scoppiata sui social media. Molti fan del cantante toscano che non hanno apprezzato questo gesto per dare la linea allo speciale TG1.Anche durante le vacanze di Natale,In non andrà in vacanza.manterrà i fedeli spettatori della compagnia Rai1 e celebrerà il Natale e il nuovo anno in televisione. Dopo una prima stagione diIn per il sorprendente successo,arriverà in prima serata da venerdì 20 dicembre con La Porta dei Sogni per tre episodi, un'emozione che mescolerà elementi già visti in altri formati, con l'obiettivo di entusiasmare tra storie, sentimenti e resoconti.