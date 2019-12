Le immagini di un parlamentare che si masturba scatenano il #MeToo tunisino

Ledi un deputato che (apparentemente) sidavanti a una scuola superiore hanno infiammato il movimento, lasciando il posto a una serie di dimostrazioni e testimonianze di abusi sessuali. Il video è stato pubblicato online in ottobre da uno studente di 19 anni: il politicoZouheir Makhlouf, un membro del partito Qalb Tounes, si è difeso dicendo che, essendo diabetico, stava per urinare in una bottiglia.Ma il video è diventato virale e un procuratore di Nabeul ha avviato un'indagine. Tuttavia, come deputato al Parlamento, Makhlouf gode dell'immunità. Il caso ha scatenato il movimento(#EnaZeda in arabo). Centinaia di donne, con magliette e cartelli con lo slogan #EnaZeda, hanno marciato davanti al Parlamento per protestare contro la legge sugli abusi sessuali che, sebbene siano progressivi anche rispetto agli standard internazionali, non sono ancora entrati in vigore.