Una piccolaè statabloccata sulle rive delsotto il ponte Battersea nella parte sud-ovest di. La giovanelunga 3-4 metri,venerdì sera, è ilcetaceo a rimanere arenato nella capitale britannica in circa due. La carcassa dell'animale è stata rimossa per l'autopsia che stabilirà ciò che ha causato la sua morte. Spiaggiata e senza vita ieri sera intorno alle 22:00 da una nave dell'Autorità Portuale di. Era immobile, bloccata nelle acque poco profonde del Ponte Battersea, ma fu solo la squadra di soccorso che si precipitòscena per confermare la sua morte.