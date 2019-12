Chiara Biasi nella bufera per lo scherzo de Le Iene, ecco che cosa è successo

è una delle influencer più popolari in Italia. La ragazza romana è ammirata e seguita sui social network, ma dopo lodellepotrebbe perdere alcuni seguaci. Loera modificare un servizio fotografico al punto da farla arrabbiare. L'intento è riuscito alla grande, dato che quandoha osservato il lavoro di post-produzione ha iniziato a scatenarsi. Le foto erano state modificate in modo così surreale da rovinare la sua immagine. L'influencer ha quindi perso la testa e ha iniziato a pubblicarlo sugli autori del servizio fotografico. Hanno provato a placarla, promettendole un costo extra per rimediare al danno. A quel puntoha emesso una frase che ha scatenato la furia degli utenti sociali: "Per 80 mila euro non mi alzo nemmeno dal letto la mattina e mi pettino".La frase dell'influencer è stata vista come una mancanza di rispetto per coloro che lavorano e a 80 mila euro probabilmente arriva in tre o quattro anni di duro lavoro quotidiano, ma anche una manifestazione di arroganza. Molti, infatti, l'hanno attaccato sui social media, sottolineando come quella frase abbia avuto un effetto peggiore di qualsiasi foto non conforme alla sua immagine: "Cara, se avessi paura di farmi una figura ** con quella pubblicità campagna credetemi l'hai fatto con questa frase ”. C'è anche chi propone un bellissimo bagno di umiltà per la ragazza, un'azione collettiva che le fa perdere follow-up e contratti pubblicitari: "Sarebbe bello avere una perdita di massa, quindi vedere come si alza anche per meno".non ha voluto commentare l'incidente al momento, ma è possibile che nei prossimi giorni si scuserà con i seguaci che si sono sentiti offesi.