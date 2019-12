Ultime notizie Pensioni : pagamento tredicesima in banca o posta al via

, iniziato dicembre è il momento della. I pensionati riceveranno lo stipendio mensile aggiuntivo insieme all'accredito della pensione regolare. Alcuni di loro riceveranno anche il tredicesimo bonus, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Quindi riassumiamo le informazioni utili a riguardo e vediamo quando arriva il credito, sia inche all'ufficiole.A dicembre, diversi pensionati riceveranno il tredicesimo, in base all'istituto di previdenza sociale che fornisce le prestazionistiche. Ogni pensionato può facilmente quantificare l'importo del tredicesimo, calcolando l'indennità mensile che tradizionalmente riceve, quindi l'importo di questa indennità aggiuntiva non sarà uguale per tutti. Certamente il tredicesimo mese sarà completo se il pensionato riceve la pensione a partire dal mese del mese, altrimenti, se si ritirerà nell'anno di riferimento in un mese intermedio, dovrà calcolare l'importo in base ai mesi diricevuti.Laper i pensionati arriva lo stesso giorno in cui viene accreditata la pensione. Come è noto, il calendario ufficiale comunicato dall'INPS all'inizio dell'anno stabilisce che i pensionati, nel mese di dicembre 2019, riceveranno l'assegno nello stesso giorno, indipendentemente dal fatto che il credito arrivi sul conto correnterio o su il contole: il giorno X è oggi, lunedì 2 dicembre. Oggi, quindi, i pensionati riceveranno praticamente due mesi anziché uno: il controllo regolare e la. Come ben sapete, infatti, la pensione viene accreditata il primo giornorio del mese. Essendo caduto il 1 ° dicembre di domenica o in un giorno festivo, ilè stato posticipato al giorno utile successivo.Per calcolare l'importo della, come anticipato, sarà necessario considerare tutti i pagamenti mensili ricevuti nell'anno di riferimento, quindi 2019 in questo caso. In breve, l'importo dellaviene calcolato sulla base dei mesistici stabiliti nell'anno di riferimento: l'importo sarà più elevato per coloro che hanno ricevuto 12 rate di quelli che hanno iniziato a ricevere la pensione ad aprile, ad esempio.Da non confondere con la, è l'omonimo bonus, il cui importo nel 2019 ammonta a 154,94 euro. Questo vantaggio economico appartiene solo ai pensionati che percepiscono redditi bassi, nonché ai titolari di prestazioni sociali o a coloro che percepiscono una pensione di reversibilità indiretta e una pensione di reversibilità. Per avere diritto a questo bonus dovrai avere un reddito annuo che non superi i 6.596,46 euro. Nel caso in cui il reddito raggiunga € 6.751,40, il bonus verrà pagato in modo parziale. Un'altra condizione è avere un reddito imponibile ai fini dell'imsul reddito delle persone fisiche non superiore a 9.894,69 euro (nel caso di un singolo pensionato) o 19.798,38 euro (nel caso di un pensionato sposato).