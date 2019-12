Sondaggi elettorali, Meloni supera Salvini: è la più amata nel centrodestra

Le ultime settimane sono state infiammate per la politica: dalla discussione sulla legge di bilancio, alle controversie sul Mes, alle elezioni regionali con la nascita del movimento "sardine". Poi ancora i casi dell'ex Ilva e Alitalia, quello del Mose e le indagini sull'ex Fondazione Matteo Renzi. Questi sono tutti fattori che influenzano il clima politico, il consenso dei partiti e dei loro. In generale, si possono notare alcuni cambiamenti interessanti rispetto al mese scorso, che sono stati evidenziati dall'ultimoo Ipsos pubblicato per il Corriere della Sera. L'indagine, prima di evidenziare alcune variazioni rispetto all'ultimo mese, indica ciò che invece è rimasto stabile rispetto allo scorso ottobre: ??il giudizio sul governo. In effetti, il 37% degli intervistati ha espresso parere positivo, mentre il 52% ha dichiarato di non approvare il dirigente giallorosso. Questo è solo due punti percentuali in più di un mese fa, il che non indica al governo particolari variazioni del grado di approvazione. Un valore che, calcolato attraverso una relazione tra giudizi positivi e negativi ed escludendo quelli che non si sono espressi, afferma in 42 punti, esattamente lo stesso risultato di ottobre.Un cambiamento interessante, tuttavia, è quello relativo all'apprezzamento dei. Il primo ministro, Giuseppe Conte, rimane al primo posto nella classifica, ma perde 6 punti percentuali rispetto allo scorso mese: è apprezzato dal 43% degli italiani. Ildella Lega, Matteo, perde 8 punti e passa dal 45% al ??37%: non solo, perde anche il secondo gradino del podio, bypassato da Giorgiache ottiene il 40%. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, registra invece un rating di approvazione del 20%. mentre ilpolitico del Movimento a cinque stelle, Luigi Di Maio, si ferma al 18%, in calo di 6 punti rispetto a ottobre. Anche Matteo Renzi ha perso 6 punti, fermandosi al 10%.Matteoè quindi ilche perde più supporto. I dati sono facilmente collegabili a un altro, emersi dall'indagine: la questione dell'immigrazione è passata, nelle priorità degli italiani, dal 45% al ??28%. Ildella Lega Nord deve quindi affrontare la perdita di centralità del suo cavallo di battaglia nel dibattito pubblico. Il declino di Di Maio, d'altra parte, può essere attribuito alle divisioni interne che continuano ad agitare il partito, che è emerso soprattutto nel caso del voto nelle prossime elezioni regionali. Renzi fu invece colpito dallo scandalo delle indagini su Open., al contrario, continua a cavalcare l'onda che non solo ha permesso al suo partito di confermarsi come seconda forza politica di centrodestra, ma ora avvantaggia anche il deputato stesso comePer quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega mantiene sempre il primo partito nel Paese al 31,9%, ma perde ben 2,4 punti percentuali. Il Pd invece aumenta, raggiungendo il 18,1%. Al terzo posto, in calo di 1,3 punti percentuali, troviamo l'M5S al 16,6%, seguito immediatamente da Fratelli d'Italia al 10,6%. Forza Italia rimane stabile al 6,2%, mentre Italia Viva perde quasi un punto e si attesta al 5,3%. Poi ci sono l'Europa verde e l'azione di Carlo Calenda in coppia al 2,3%, la sinistra italiana al 2% e l'Europa + all'1,2%. Tutti gli altri elenchi, che non raggiungono l'1%, insieme costituiscono il 3,5%. Un fatto rilevante, tuttavia, non riguarda il grado di approvazione delle parti, ma il tasso di astensione. La percentuale di italiani che afferma di non sapere per chi votare o di non voler fare è del 40%. È la cifra più alta registrata dallo scorso giugno.