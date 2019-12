Rosicona! Paola Ferrari contraria a Diletta Leotta a Sanremo ma la rete non perdona

Quello trasembra essere una vera faida, combattuta con colpi di freccia velenosi. A lanciarlo in modo più massiccio è la presentatrice di Domenica Sportiva, che in più di un'occasione si è scagliata contro il suo collega, come è successo oggi durante l'appuntamento settimanale con TV Talk, su Rai3.sono le principali esponenti di due diverse generazioni di giornalisti sportivi e sembra che tra loro per qualche tempo le relazioni siano state piuttosto tese. La moglie di Marco De Benedetti ha ripetutamente preso in giro il giovane collega per le sue reali capacità, dal momento che secondo lei lasarebbe stata amata solo per le sue forme. Un discorso simile è stato fatto questo pomeriggio nel salotto di Max Bernardini su Rai3, in cui è stata ospitataL'argomento di discussione è stata la nomina, reale o presunta, delle valli che sosterranno Amadeus al prossimo festival di. Secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni, infatti, sembra che la trattativa per la chiusura dei contratti per la prossima edizione, che sarà la settantesimo, è ora in cantiere.sarebbe in procinto di firmare il contratto per salire sul palco del Festival della canzone italiana con Chiara Ferragni, ma asembra non piacere particolarmente questa decisione.“Quando parliamo di televisione che fa scelte per virare verso un mondo diverso e rispettoso per le donne, con un'immagine della donna che non sia della donna oggetto. In questa ottica, l'idea di mandarea condurrevi sembra un'idea che segue questo tipo? Vorrei Bebe Vio adi fianco ad Amadeus, perché quella è una donna italiana che mi dà orgoglio, che mi fa sentire voglia di essere una donna italiana!”, ha tuonatocon impeto, in una vera e propria arringa contro la giovane collega, che non è finita qua. “Non una donna che va in televisione solo per le sue forme. Vogliamo dare una scossa? Diamola la scossa però attenzione, perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, si diventa gelose, perché si è vecchie”, ha concluso, forse prevedendo quali sarebbero potute essere le reazioni alle sue parole.Molti furono quelli che si scagliarono contro il giornalista sportivo per il duro attacco contro. “Ma questa rosica proprio, non è la prima volta che spara a zero contro la”, ha scritto un'utente a cui hanno fatto eco tanti altri: “Invidiosa, basta, è finito il tuo tempo”, “Se non ci fosse stata in mezzonon avresti fatto un plisset! Dai su,hai fatto il tuo tempo... Levati va...” e sono solo alcuni.C'è anche chi è d'accordo con l'opinione die chi invece cerca di portare argomenti a favore dianziché contro la: "Ti sbagliè molto veloce e semplice. Sarà molto bello a.Il presentatore di TV Talk è stato colto di sorpresa dalle parole die se all'inizio ha cercato di usare l'ironia per disinnescare il momento con un semplice ma emblematico "colpo duro della!", Quindi ha dovuto prendere le distanze da quell'attacco. Come grande esperto televisivo, Max Bernardini si rese conto che quelle parole avrebbero potuto scatenare una controversia e preferì dissociarsi: "Certo,, lascia che ti dica che il giudizio suè tuo, non su Talk TV. Solo per chiarire. "