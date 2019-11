Elettra Lamborghini diventa la regina del twerking

Dopo essere stata una delle protagoniste di "Riccanza" e "Ex on the Beach",orala protagonista assoluta di una serie completamente nuova incentrata sulla sua vita. Dal 3 dicembre, infatti, su MTV c'è una prima assoluta: "- Towering Queen", un lungo diario suche verrà raccontato rivelando gli aspetti della sua vita quotidiana: carriera, famiglia, fidanzato, fino a seguire lei nello studio di registrazione per la preparazione del suo album "Queen".Un programma pieno di ironia come ci ha abituato, costellato di tanti aneddoti mai rivelati prima. Vedremo quindi lain una versione più familiare rispetto al glamour che finora siamo stati abituati a vedere di lei. La sua carriera è iniziata nel 2016 quando èto noto grazie alla sua partecipazione a "MTV Super Shore". Da lì esplode questo personaggio trasgressivo ma divertente e la sua carriera prende il volo prima in TV e poi anche con la sua grande musica d'amore.“Sono una ragazza che vuole fare moltissime cose, ho tantissime idee e la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto” così si racconta all’interno dello speciale in onda su MTV dal 3 dicembre. Una parte importante del suo percorso musicale che l'ha portata al successolo deve alla collaborazione con il produttore Shablo, che la introduce nel mondo delle trappole. Con lui ha pubblicato il primo album "Queen" e il singolo "Fanfare" creato in collaborazione con Guè Pequeno con il qualeha partecipato come giudice al programma "The Voice".Nei vari episodi ci sarà anche un raid nella villa di famiglia vicino a Bologna, dovespesso soggiorna. Pieno di ricordi del suo passato, video e foto, ma il programma indaga anche sul rapporto che ha con i suoi genitori: "Ho preso il carattere buono della mamma e la “cazzimma” di mio padre: i geni migliori dei miei genitori”.Eppure viene raccontata la relazione con i suoi fan che adora e adora, e quella con il suo ragazzo legata al loro primo incontro. La partenza è dal 3 dicembre ogni martedì alle 22:00 su MTV (canale Sky 130). Disponibile anche in streaming su NOW TV. I tre eventi del programma saranno trasmessi il 3, 10 e 17 dicembre. Il 3 dicembre dalle 11.30 ci sarà un programma interamente dedicato a una selezione degli episodi degli spettacoli che nelle passate stagioni televisive del canale hanno caratterizzato: da "Geordie Shore", a "Riccanza", passando attraverso " MTV Super Shore ". Per intervallare gli episodi verranno trasmessi i migliori video musicali dell'artista.