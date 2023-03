COD Modern Warfare II e Warzone 2.0 - domani la staggione 2

Stagione 2 Furiosa, aggiornamento di metà stagione di Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Modern Warfare II, arriverà il15 marzo alle 17:00 CET e sarà preceduta da una patch per entrambi i titoli.



In linea con le novità offerte dalla Stagione 2, tra cui la nuova mappa Ritorno Ashika Island, l'evento Via del Ronin e una grande varietà di aggiornamenti per i due giochi, la Stagione 2 Furiosa comprenderàuna nuovissima mappa multigiocatore base, un evento sfida mimetica, una nuova arma e tantissimi altri contenuti per entrambi i titoli.



Inoltre, il negozio offrirà regolarmente nuovi bundle, tra cui un bundle a tema celtico, che verrà rilasciata assieme a un aggiornamento a tempo limitato di Al Mazrah.

