Fiocco rosa! Che gioia per la campionessa Kiara Fontanesi che è diventata mamma

Campione del mondo di Motocross sei volte,torna a casa con un'altra vittoria. Skyler è nata ed è bellissima. Il primo figlio disarà in grado di dire che ha una madre molto forte. La bambina, nata martedì, è la figlia die Devin Parenti, anche lui sportivo professionista e tre volte campione del mondo, ma sul ring come combattente di Kick Boxing. Alcune fotografie riportanoa letto in ospedale. La bambina è nata martedì 26 novembre 2019 e firma così l'arco rosa che la bella coppia può appendere fuori dalla porta principale: "Ciao, mi chiamo Skyler, sto molto bene e anche mia madre, papà un po 'meno ", la mano che scrive è quella di Devin, evidentemente ancora molto eccitata e apprensiva. D'altro canto, la coppia era fortemente desiderata dalla gravidanza.Gli impegni di lavoro sono sempre stati molti per entrambi, ma la loro decisione è stata ben ponderata e fortemente desiderata: "Quest'anno non vincerò il campionato del mondo ma sto realizzando il mio sogno più grande: diventare madre" ha annunciato circa nove mesi fa. "È stato difficile prendere una decisione cercando di capire quando fosse il momento giusto considerando la mia carriera, ma ho pensato che quest'anno sarebbe stato il migliore per me (considerando il mio problema fisico che mi ha costretto a riposare) e non sono mai stato così felice nella mia vita! ".però ha già anticipato che: “La mia priorità è dare il meglio alla bimba durante questi mesi, ma appena nascerà mi metterò subito al lavoro perché non vedo l’ora di correre ancora. Passo dopo passo tornerò in forma e pronta a schierarmi dietro il cancelletto la prossima stagione e come sempre a lottare per il titolo… questa volta non solo per me stessa ma per la mia famiglia”. Tutti sanno quanto costa pernon presentarsi al WMX World GP, a causa dei problemi di salute che ha sottovalutato troppo a lungo e che devono essere risolti urgentemente. Dalle sue stesse dichiarazioni è trapelato tutto il rimpianto per non essere stata presente in gara, un aspetto che fa brillare gli occhi dianche oggi quando parla del suo lavoro. L'anno di pausa, forse anche un po 'più lungo, consentirà adi riprendersi bene e non solo di poter godere appieno della crescita del suo campione.