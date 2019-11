Da Miss Malizia ai talk politici! L'affondo di Selvaggia Lucarelli a Hoara Borselli

Dopo un articolo più o meno discutibile di Nanni Delbecchi su Il Fatto Quotidiano sulla partecipazione diai colloqui, è esplosa la controversia sull'attrice e soubrette, che nelle ultime settimane è spesso ospite di Nicola Porro in Quarta Repubblica come commentatore. Il giornalista e presentatore hanno parlato direttamente della questione, convocando, una delle penne simboliche di Fatto Quotidiano: “, tu che scrivi nello stesso giornale e difendi le donne, non ti verrebbe in mente forse di spiegare a Delbecchi che forse non è quello che uno ha fatto nel passato ma quello che uno dice importante in televisione?”La replica non si è fatta attendere: "ha iniziato comee oggi è opinionista nei. I concorsi di bellezza fanno male, è evidente". E attraverso un lungo pezzo proprio su Il Fatto Quotidiano la giornalista esprime la sua opinione. “Giusto, chi se ne frega del curriculum della: è la lucidità di pensiero quella che conta. Mi limiterò dunque a giudicarla basandomi su una sua dichiarazione a campione, quella di una puntata di Quarta Repubblica del 18 novembre”, scrive la, riportando le dichiarazioni diin merito alla polemica tra Matteo Salvini e Ilaria Cucchi.“Non vedo perché Salvini dovrebbe chiedere scusa a Ilaria Cucchi. Salvini non ha mai negato che Cucchi sia morto, la droga è stata l'innesto con il quale Cucchi è stato arrestato, se non ci fosse stato il problema della droga Cucchi non sarebbe stato arrestato…Salvini in maniera maldestra ha voluto dire che l'accertamento dei fatti non può far passare in secondo piano la lotta che lo Stato deve fare nei confronti della droga. Perché la droga c'è!”, sarebbero queste le parole dia Nicola Porro, cheha analizzato nel suo pezzo.“Intanto mi sento di ringraziare laperché mi ha aperto gli occhi: la droga c'è...”, ha esordito la giornalista de Il Fatto Quotidiano, che poi prosegue sottolineando l'errore grammaticale della, che pronuncia “innesto” invece di “innesco.” Lafa poi il primo verocontro l'opinionista: “Riguardo invece la sua luminosa opinione sul rapporto causa-effetto tra l'utilizzo di droga e la morte di Cucchi sorge il dubbio che ci sia anche un rapporto causa-effetto tra le sue opinioni e l'utilizzo di qualche droga...”Non è l'unicodi questo tipo da parte della penna del Fatto Quotidiano, che in un altro passaggio scrive: “Confesso di essere sempre più convinta che debba esserci un rapporto causa-effetto tra uno spigolo urtato da piccola sulla nuca e le lucide teorie della...”.analizza anche le parole disul bacio di un carabiniere su Ilaria Cucchi. L'opinione della Quarta Repubblica, che svolge lo stesso ruolo in Non è l'Arena su La7, avrebbe detto: “Potrebbe significare la resa e la genuflessione dell'arma e non sarebbe giusto perché i colpevoli non sono tutti i carabinieri!” A questo, la giornalista de Il Fatto Quotidiano risponde con un'altra stilettata: “Io nella prossima ospitata a Quarta Repubblica al posto della, suggerirei al maresciallo dei Carabinieri di sferrare un pugno a Ilaria Cucchi alla fine della prossima udienza, così da lanciare due messaggi importanti: i Carabinieri non sono genuflessi e essere la sorella di un drogato arrestato per droga e poi ammazzato di botte è l'innesco del pugno. Anzi, l'innesto.”