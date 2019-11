Alitalia, una proroga silenziosa

Unaai commissari data nottempo durante le tre ore di discussione che il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha avuto con Enrico Laghi, Daniele Discepolo e Stefano Paleari. Un escamotage per prendere tempo nella speranza di trovare un trucco per uscire dal cul de sac da cui il Governo non riesce a divincolarsi. Patuanelli è per una soluzione tanto radicale quanto complessa, ovvero la nazionalizzazione, ma non ha l’appoggio di tutto il Governo e ha voluto lasciare ai tre commissari un ultimo tentativo.Perché al di là delle dichiarazioni di circostanza, e forse un po’ avventate - “se avessimo voluto solo salvarla lo avremmo già fatto” ha detto il ministro 5 stelle - le condizioni disi stanno facendo veramente difficili. Come è noto la compagnia ha bisogno dei 400 milioni che il Governo ha promesso a i tre commissari a mo’ di zuccherino: disponibili, ma solo per arrivare a una vendita.Uno dei soci potenziali della prima ora, Atlantia, come ha confermato lo stesso ministro, si è tirata fuori, e la partecipazione valeva circa 300 milioni del capitale della nuova compagnia. Un altro dei soci forti, Ferrovie dello Stato, per il governo “c’era prima e dovrà esserci anche dopo”, ma gli uomini della comunicazione di Gianfranco Battisti, l’ad del gruppo, non commentano le parole di Patuanelli. Al Ministero è passato ieri l’amministratore delegato di Lufthansa che però continua ad avere una voce sola: No a finanziare la ripartenza diprima che la compagnia italiana venga alleggerita di handling e circa 3.000 persone. Perchè i tedeschi, messi di fronte ai numeri reali avuti, solo in autunno si sono accorti, cheanche sul lungo raggio perde soldi.Secondo un sindacalista i commissari “hanno aumentato il traffico intercontinentale offrendo i voli a buon mercato”. I sindacati confederali molto forti nel settore di terra tifano per la soluzione pubblica: “Ci vuole la nazionalizzazione, ma poi il Governo deve sapere che ci vuole un miliardo per consentire addi investire in nuovi aerei e ottenere ricavi”, dice Claudio Tarlazzi segretario generale della Uiltrasporti. Bisogna considerare però che, se nella gestione commissariale non si potevano comprare aerei, tuttavia900 milioni li ha bruciati in poco più di un anno. Il nuovo miliardo farebbe inevitabilmente la stessa fine.Il Governo prende tempo per mettere a fuoco una decisione difficile come quella immaginata da Stefano Buffagni, viceministro M5S allo Sviluppo Economico che si dice contrario a una nazionalizzazione e parla di decisioni complicate che il Governo dovrà prendere. Che per un uomo politico con curriculum economico significa mettere mano alla ristrutturazione. Ma anche trovare una soluzione per sbloccare i 400 milioni dal vincolo di destinazione: “è stato chiesto addi trovare il modo” ha detto una fonte a conoscenza del dossier. Quindi, come prevede la legge sull’amministrazione controllata, ora i tre commissari faranno una nuova procedura di gara, ma avranno le mani più legate rispetto all’azienda secondo l’indirizzo dato da Patuanelli. “Bisogna intervenire su lato costi per razionalizzare quello che c’è da razionalizzare ed è questo il mandato. Credo che ci sia veramente la possibilità che con qualche piccolo accorgimento di rilanciaremantenendo l’impegno di non mettere nessun aereo a terra e i l’integrità aziendale”. Secondo due sindacalisti era il lavoro che i commissari avrebbero “dovuto portare avanti durante l’amministrazione straordinaria, non cominciarlo a un mese dalla fine della liquidità”.