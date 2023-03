Il DLC della nuova modalità Arena di PAW Patrol: Gran Premio è ora disponibile

Preparati a sfrecciare ancora di più, perché Outright Games, in collaborazione con Nickelodeon, ha lanciato oggi un nuovo DLC perPAW Patrol: Gran Premio. In Pup Treat Arena, i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità di guida con la nuova modalità Arena, dove sarà possibile giocare da soli sfidando alcuni cuccioli gestiti dall'IA o divertirsi in frenetiche gare multigiocatore per 4 utenti in locale. Il DLC è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC.

Per il trailer:

https://youtu.be/N2U9B0QGF28

Nella nuova modalità del primo gioco di kart dedicato a PAW Patrol, i giocatori dovranno gareggiare per ottenere il maggior numero di biscottini per cani sfruttando un'ampia varietà di potenziamenti per conquistare la vittoria. Ma i cuccioli potranno raccogliere anche diversi power-up sui tracciati, tra cui le palle di neve di Everest, il braccio arraffatore di Tracker e lo scudo dell'invincibilità di Ryder. Il DLC include anche alcune arene da corsa basate su tre celebri luoghi di PAW Patrol: Adventure Bay, la giungla e il resort montano di Jake.

Sviluppato da 3DClouds e pubblicato il 30 settembre 2022,PAW Patrol: Gran Premio è il primo gioco di kart in assoluto basato sulla celebre serie TV per bambini. Il gioco include undici tracciati basati sui luoghi più famosi della serie e consente ai giocatori di sfidarsi nei panni dei loro personaggi preferiti, tra cui Chase, Marshall e Skye. Il primo DLC di PAW Patrol: Gran Premio,Gara a Barkingburg, è stato rilasciato lo scorso dicembre andando ad arricchire l’esperienza di gioco con tre nuovi tracciati e sei nuovi veicoli.

