GTA Online - LOS SANTOS DRUG WARS: ULTIMA DOSE IN ARRIVO

LOS SANTOS DRUG WARS: ULTIMA DOSE IN ARRIVO IL 16



Segui il bianconiglio in un viaggio psichedelico con cinque nuove missioni della storia





La saga di GTA Online: Los Santos Drug Wars giunge al termine con un’esplosione di allucinazioni, rapimenti e vendetta nelle missioni di Ultima dose. Dax l’aveva detto che i poteri forti avrebbero reagito, e ora i Fooliganz avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Segui il bianconiglio in cinque nuove missioni della storia che riveleranno il misterioso legame tra lo spaccio di droga a Los Santos e l’industria farmaceutica in questo finale sconvolgente e assurdo.

Los Santos Drug Wars: Ultima dose sarà disponibile per tutti i giocatori di GTA Online su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC dal 16 marzo.

Per lanciarti in questa avventura, incontra il nervoso Ron Jakowski e i Fooliganz a Blaine County per giocare alle missioni di Prima dose, il primo capitolo di Los Santos Drug Wars. Incontra tutti gli esuberanti personaggi della troupe e inizia la tua scalata ai vertici dello spaccio di stupefacenti di Southern San Andreas all’insegna del sotterfugio e del sabotaggio.



Potrai accedere al quartier generale del Freakshop, modificare un Brickade 6x6 e trasformarlo in un Laboratorio di acidi mobile.

Altre News per: onlinesantosdrugwarsultimadosearrivo