Peaky Blinders: The King’s Ransom arriva in VR su PICO 4

L'atteso gioco VR immersivoPeaky Blinders: The King's Ransom è disponibile su PICO 4, brand leader nella VR con capacità di innovazione e di ricerca e sviluppo indipendenti.

Realizzato dallo studio di animazione immersiva Maze Theory,Peaky Blinders: The King's Ransom rappresenta la prima incursione della leggendaria serie televisiva nel mondo della Realtà Virtuale e coinvolgerà i giocatori nel mondo criminale degli anni Venti. Attraverso l'esplorazione di ambienti dettagliati, il faccia a faccia con personaggi intriganti e le sparatorie a raffica, i giocatori scopriranno intrighi che potrebbero cambiare il paese per sempre.

Peaky Blinders: The King's Ransom si avvale del talento interpretativo di Tommy Shelby stesso, alias Cillian Murphy, e di suo fratello Arthur, interpretato da Paul Anderson, rendendo questo gioco un'autentica avventura d'azione all'interno dell'universo di Peaky Blinders.

"Peaky Blinders: The King’s Ransom, insieme all'hardware di nuova generazione PICO 4, crea un'esperienza immersiva unica in cui gli appassionati possono entrare nel mondo ricco di azione di Tommy Shelby. Questa incredibile novità del PICO Store sottolinea ulteriormente il nostro impegno a offrire agli utenti PICO una gamma di contenuti varia ed entusiasmante", ha dichiaratoDaniel Browne, Head of Consumer Marketing EMEA, PICO.

"Siamo rimasti sbalorditi dalla risposta dei media a Peaky Blinders: The King's Ransom dopo aver avuto il piacere di presentarlo recentemente a Peaky Blinders: The Rise in London. Ora è arrivato il momento per tutti di entrare nel mondo di Shelby. Che siate fan di Peaky Blinders o che stiate muovendo i primi passi in questo mondo iconico, Peaky Blinders: The King's Ransom è un'esperienza emozionante e coinvolgente per tutti", ha aggiunto Tim Jones, Game Director, Maze Theory.

Ispirato alla serie televisiva vincitrice del BAFTA Peaky Blinders,Peaky Blinders: The King's Ransom è una storia originale scritta in collaborazione con il produttore e proprietario del brand Peaky Blinders, Caryn Mandabach Productions, e con il creatore e scrittore della serie Steven Knight. Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con Banijay Brands, il reparto commerciale della casa produttrice di contenuti Banijay.

Peaky Blinders: The King’s Ransom offre:

Un mondo immersivo: avventuratevi nelle strade malfamate della Birmingham e della Londra degli anni Venti ed esplorate i luoghi iconici della serie, come il pub Garrison, Charlie's Yard e il negozio di scommesse Shelby's.

Personaggi autentici: affrontate Tommy Shelby (doppiato da Cillian Murphy) e Arthur Shelby (doppiato da Paul Anderson), interagite con i personaggi più noti per scoprire alleanze e affrontare i nemici.

Azione intensa: la vita a Small Heath è piena di opportunità e di rischi. Immergetevi in un'azione intensa mentre sconfiggete i vostri rivali e fate carriera.

Un dramma criminale epico: in fuga dal plotone d'esecuzione, vi rivolgete al famigerato Tommy Shelby in cerca di aiuto e presto vi ritroverete di nuovo in guerra. La vostra unica speranza di salvezza è sconfiggere le difficoltà e vincere ad ogni costo... Per ordine di Peaky Blinders.

Questa novità dello store PICO segue una recente serie di annunci relativi all'offerta di contenuti PICO, dalla collaborazione con il Comedy Store ai concerti VR immersivi. Peaky Blinders: The King's Ransom è disponibile sui visori PICO e segna un'altra tappa importante nell'impegno di PICO a garantire la migliore esperienza d'uso per i suoi clienti.

Peaky Blinders: The King's Ransom è attualmente disponibile e i clienti di PICO 4 possono scaricarlo direttamente dallo store PICO al prezzo di 29,99 €.

