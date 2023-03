World of Warcraft: novità per Dragonflight con Braci di Neltharion (10.1)

I Campioni di Azeroth si sono avventurati per tutte le Isole dei Draghi, hanno aiutato gli Stormi dei Draghi e hanno sconfitto il potente proto-drago Raszageth. Ora è il momento di scoprire cosa si cela sotto la superficie delle Isole dei Draghi con il Ritorno all'Isola Proibita il 21 marzo (10.0.7) e l'annuncio di Braci di Neltharion (10.1), il prossimo aggiornamento ai contenuti di WoW.

Ritorno all'Isola Proibita (10.0.7)

In arrivo il 21 marzo 2023, dopo il completamento della manutenzione regionale.

Le caratteristiche principali includono:

Nuova zona di livello massimo: L'Isola Proibita

L'Isola Proibita Questa zona include nuovi contenuti per i personaggi di livello massimo riguardanti i problemi causati dai Primalisti e il caos elementale che si sono lasciati alle spalle.

Cripte di Zskera

I personaggi di livello massimo che esplorano l'Isola Proibita aiuteranno la Spedizione delle Scaglie di Drago addentrandosi dentro queste cripte recentemente rinvenute, piene di nemici, enigmi da risolvere e tesori da scoprire.

Espansione della classe del Monaco

Ora anche i Draenei Forgialuce, i Worgen e i Goblin possono scegliere il Monaco come classe.

Braci di Neltharion (10.1)

Disponibile nel reame di test pubblico (PTR) a partire dal 9 marzo.

Come i personaggi scopriranno nel Ritorno all'Isola Proibita (10.0.7), il Custode della Terra, Neltharion, conosciuto come Alamorte, custodiva un laboratorio segreto nelle profondità delle Isole dei Draghi. Sia le Incarnazioni da poco liberate che una banda di Dracthyr ribelli guidati dalComandante delle Scaglie Sarkareth rappresentano una minaccia, mentre combattono per accedere al laboratorio e ottenere il controllo sui segreti a lungo sepolti di Neltharion.

Le caratteristiche principali includono:

NUOVA ZONA: Caverna di Zaralek

Caverna di Zaralek Nuove missioni, nuove creature con cui stringere amicizia, esplorazioni, aggiornamenti al Volo Draconico e molto altro sono a disposizione dei personaggi in questa misteriosa caverna sotterranea.

NUOVA INCURSIONE: Aberrus, il Crogiolo d'Ombra

Aberrus, il Crogiolo d'Ombra L'Aberrus è un laboratorio segreto nascosto nella Caverna di Zaralek dove Neltharion non solo creò i Dracthyr, ma finì per soccombere ai sussurri degli Dei Antichi.



I personaggi affronteranno nove boss nel tentativo di fermare le Incarnazioni e il Comandante delle Scaglie Sarkareth, le cui forze puntano a conquistare il retaggio dei Dracthyr.

Come nella Stagione 1, le modalità normale, eroica e mitica usciranno simultaneamente.

NUOVA ROTAZIONE MITICHE+:

Il resto delle spedizioni di Dragonflight entrerà nella rotazione:



Conca dei Felcepelle





Sale dell'Infusione





Uldaman: Eredità di Tyr





Neltharus



Quattro spedizioni di ritorno delle espansioni passate forniranno nuove sfide ai personaggi per tenere sempre nuova la rotazione di Mitiche+:



Covo della Libertà, Battle for Azeroth





Grottamarcia, Battle for Azeroth





Antro di Neltharion, Legion





Pinnacolo del Vortice, Cataclysm



I modificatori stagionali sono attualmente in sviluppo e saranno disponibili per il test più avanti sul PTR.

