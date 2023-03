Labirinto delle Memorie di Yu-Gi-Oh! TCG disponibile

LA NUOVA INCREDIBILE USCITA PER YU-GI-OH! TCG È FINALMENTE DISPONIBILE







Labirinto delle Memorie fuori ora in Europa e Oceania







Konami annuncia il nuovo booster pack Labirinto delle Memorie, disponibile ora per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.

Labirinto delle Memorie è ricco di Carte ispirate alla storia di Yu-Gi-Oh!. Rivivete l’avvento del primo Mostro Rituale di Yugi con Glorioso Soldato Nero – Spadaccino Leggendario, tornate in classe con la Carta Magia Terreno Accademia del Duellante o intensificate l’azione con Drago Polvere di Stelle Accel Synchro.

Ogni labirinto che si rispetti ha bisogno di un guardiano: Labirinto delle Memorie è protetto da nuove Carte Anteprima Mondiale che rivitalizzano l’iconico Guardiano del Cancello dei Fratelli Paradox. Combinate come preferite Kazejin, Suijin e Sanga del Tuono per un’Evocazione Speciale che richiamerà nuovi Mostri Fusione.

Per rendere Labirinto delle Memorie davvero incredibile, nel booster pack sono state incluse anche memorabili Carte torneo del passato e moderne pietre miliari. Non perdete l’occasione di spazzare via gli avversari con uno dei Mostri Synchro più potenti in circolazione: Barone dei Fiori.

Il set completo Labirinto delle Memorie include 67 Carte: 42 Carte Rare, 15 Carte Super Rare e 10 Carte Ultra Rare. 15 Carte sono disponibili anche come Rare Collector.

Ogni pacchetto contiene 7 carte: 1 carta Foil e 6 carte Rare per pacchetto. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.

