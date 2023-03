Metal: Hellsinger - primo DLC, Dream of the Beast

Metal: Hellsinger presenta il primo DLC: Dream of the Beast e da il benvenuto a Cristina Scabbia (Lacuna Coil) e Will Ramos (Lorna Shore)



Nuovi contenuti in-game e nuovi brani di Cristina Scabbia e Will Ramos sono in arrivo!





Metal: Hellsinger è l’acclamato FPS ritmico dove è possibile abbattere orde di demoni a ritmo heavy metal. Oggi, The Outsiders e Funcom sono lieti di annunciare l’arrivo del primo DLC, Dream of the Beast, che sarà disponibile dal 29 marzo.





Per interpretare due nuovissime canzoni originali, publisher e sviluppatore danno il loro più caloroso benvenuto a due incredibili artisti: l'impetuosa Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e la voce demoniaca di Will Ramos dei Lorna Shore. I giocatori potranno scegliere queste canzoni dalla nuova funzione Song Selection che arriverà in un aggiornamento gratuito lo stesso giorno dell'uscita di Dream of the Beast.

Oltre ai due nuovi brani, Dream of the Beast aggiunge molto di più. Sfrecciate tra i demoni in esplosioni ritmiche con la Red Right Hand, la nuova mitragliatrice, e indossate uno dei tre abiti sfavillanti che forniscono modificatori di gioco unici. Con questo contenuto scaricabile, i giocatori potranno vivere Metal: Hellsinger con un ritmo e uno stile di gioco completamente diversi.

Metal: Hellsinger continua ad avere un punteggio del 97% di recensioni positive su Steam dopo aver vinto anche il Golden Joystick Award per il Miglior Audio, il Tin Pan Alley Game Music Award, lo Spawnies Award per la Miglior Musica, i NAVGTR Awards per Outstanding Song Collection, Outstanding Original Light Mix Score (nuova IP), Outstanding Game, Music or Performance Based, e infine essere stato nominato ai D.I.C.E Awards, ai Game Awards e agli Steam Awards.

Il 29 marzo preparatevi ad incendiare l’inferno a ritmo di musica in Dream of the Beast.

