FARMCON 23: NUOVO APPUNTAMENTO ALLA CONVENTION UFFICIALE IN LUGLIO

Gli appassionati di farming e i content creator s’incontrano nuovamente a luglio, come ha appena annunciato l’editore e sviluppatore GIANTS Software. FarmCon, l’evento annuale per giocatori, modder, influencer, e ovviamente, gli sviluppatori di Farming Simulator, torna nel fine settimana del 1 e 2 luglio a Lauingen, in Germania. I biglietti sono già disponibili.

PRESENTAZIONE DI FARMING SIMULATOR 22 + 23 E MOLTO ALTRO

I visitatori attendono informazioni e presentazioni approfondite da GIANTS Software. Il focus sarà su Farming Simulator 22 e, l’appena annunciato, Farming Simulator 23 per Nintendo Switch™ e mobile. Inoltre, avrà luogo un torneo live della Farming Simulator League. A breve forniremo il programma e maggiori dettagli – questo video anticipa cosa si potranno aspettare i fan.

INCONTRI CON GIANTS SOFTWARE ALLA DEUTZ-FAHR ARENA

Quest’anno, i fan farannoun pellegrinaggio agricolo verso la città bavarese di Lauingen, la città natale del produttore di macchinari tedesco DEUTZ-FAHR. La location dell’evento sarà infatti la DEUTZ-FAHR Arena, dove i visitatori potranno partecipare a diverse presentazioni oltre che a molto altro.

“Noi ringraziamo i nostri partner diDEUTZ-FAHR per ospitare il nostro evento annuale dedicato alla community nella loro immensa DEUTZ-FAHR Arena, dove gli appassionati di trattori provenienti da tuttoil mondo potranno ammirare il loro stabilimento ad alte prestazioni”, commentaChristian Ammann, CEO di GIANTS Software. “Non vediamo l’ora d’incontrare i nostri fan al FarmCon 23 e di offrire loro la possibilità di coltivare vecchie e nuove amicizie nella community di Farming Simulator in continua espansione.”

BIGLIETTI GOLD LIMITATI DISPONIBILI PER UNA CENA ESCLUSIVA CON GLI SVILUPPATORI

Biglietti standard e gold sono disponibili da ora sulla piattaforma Eventbrite. Ogni ticket include una gift bag contenente una selezione di articoli dimerchandise. La quantità di biglietti è limitata e l’upgrade Gold è disponibile in quantità molto ridotte.

Chiunque sia così rapido da aggiudicarsi un biglietto gold potrà partecipare ad una serata esclusiva con gli sviluppatori di GIANTS Software – è inclusa anche una cena deliziosa. “Vogliamo dare ai nostri fan l’opportunità di parlarci non solo durante una presentazione ma anche in un contesto più personale mentre si gusta un piacevole menu. L’occasione perfetta per confrontarsi su Farming Simulator e su molto altro”, commenta Ammann.

Altre News per: farmconnuovoappuntamentoallaconventionufficialeluglio