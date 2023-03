The Elder Scrolls Online - Ritorno a Morrowind parte 1

Tornate a Morrowind insieme ai membri dei team di sviluppo e della community, che si preparano al lancio di Necrom ricordando le loro prime esperienze a Vvardenfell e spiegandoci cosa rende questa parte di Tamriel tanto speciale.



Trailer disponibile qui:

https://www.youtube.com/watch? v=ETUy7EDiLC0



The Elder Scrolls Online: Necrom fa parte dell’avventura Ombra su Morrowind e arriva su PC/Mac il 5 giugno 2023 e su Xbox e PlayStation il 20 giugno 2023. Pre-acquistate subito Necrom per ottenere ricompense bonus uniche al lancio, oltre a ricevere subito la cavalcatura Sadrith Mora Spore Steed e l’animale Sadrith Mora Spore Pony*. Non perdeteli!



*Animale Sadrith Mora Spore Pony disponibile solo fino al 18 aprile 2023.



