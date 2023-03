TOWER OF FANTASY - FENRIR ultimo simulacro in arrivo nel gioco

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’ultimo simulacro in arrivo su Tower of Fantasy, Fenrir, che debutterà il 9 marzo.



Fenrir è un DJ di spicco di Mirroria che ama il death metal e si butta a capofitto in qualsiasi impresa. In quanto capo del Team Doggo, Fenrir sembra anche essere legata ai poteri interni della città di Mirroria.



Come nuovo simulacro di Volt, utilizza un'arma chiamata Gleipnir, che sembra un nastro a forma di osso sulla schiena. Sembra che sia in grado di sprigionare una potenza inimmaginabile, trasformandosi in giganteschi artigli di elettricità che possono fare a pezzi qualsiasi cosa durante la battaglia!

In occasione del debutto di Fenrir, Tower of Fantasy rilascerà un Singolo Digitale di Fenrir stessa per celebrare l’ultimo simulacro in arrivo.





Il Trailer di Fenrir











