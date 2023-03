GUNDAM EVOLUTION - NOVITÀ PER LA “SEASON 3 IGNITION”

Bandai Namco Online Inc. e Bandai Namco Europe hanno rilasciato oggi un nuovo trailer per l’aggiornamento “Season 3 IGNITION” di GUNDAM EVOLUTION, che sarà disponibile dall’8 marzo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

GUNDAM EVOLUTION: Season 3 Update - IGNITION - Trailer



Il nuovo update porterà aggiornamenti al gameplay e tanti nuovi contenuti, incluso il celebre Double Gatling Gun-wielding Gundam Heavyarms Custom (EW). Maggiori informazioni su cosa possono aspettarsi i giocatori dal “Season 3 IGNITION” saranno svelate nel prossimo Mission Briefing di GUNDAM EVOLUTION.GUNDAM EVOLUTION è uno sparatutto in prima persona basato sul gioco di squadra free-to-play con combattimenti PvP 6 contro 6 a bordo di mobile suit provenienti dall'universo di Gundam. Il gioco offre tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il titolo presenta un set di sfide unico che richiede alle squadre di pianificare e attuare formidabili strategie d'attacco e difesa per conquistare la vittoria.

