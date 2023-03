GTA Online: bonus Contratti confidenziali, Omicidi in linea e Fughe di dati

Inoltre, ottieni la Maglietta WCC DJ Pooh bianca, ricompense doppie nella serie della comunità e altro ancora

n The Contract, aprire un'Agenzia ed entrare nel business dell'intelligence privata al fianco del leggendario criminale di Los Santos Franklin Clinton permette di accedere a una serie di attività lucrative. Questa settimana, collaborare con il team di F. Clinton e associati è ancora più redditizio grazie ai bonus per Contratti confidenziali e Omicidi in linea e persino per il recupero del telefono rubato dell'impareggiabile Dr. Dre.

E per chi deve ancora entrare nel mercato delle Agenzie, Dynasty 8 Executive offre il 40% di sconto sulle Agenzie disponibili e su alcune modifiche.





GTA$ e RP doppi nei Contratti confidenziali

Usa il computer della tua Agenzia per proteggere un cliente dagli aggressori o compromettere definitivamente bande rivali nei Contratti confidenziali, che per tutta la settimana frutteranno GTA$ e RP doppi.

50% di GTA$ e RP in più negli Omicidi in linea

Franklin sembra essere ormai lontano dalla criminalità di strada, ma se il prezzo è giusto basta una chiamata per richiedere il suo intervento. Questa settimana diventa il rappresentante di Franklin sul campo per gli Omicidi in linea, disponibili dopo il completamento di tre Contratti confidenziali, per ottenere il 50% di ricompense in più.





Ottieni GTA$ e RP doppi nelle Fughe di dati

Le giornate di chi risolve i problemi delle celebrità sono variegate e spaziano dall'inseguimento di passanti irrispettosi all'hackeraggio dei server dell'FIB. Ovunque ti portino le indagini alla ricerca dei file rubati di Dr. Dre, investigare sulle Fughe di dati fornirà GTA$ e RP doppi.





Ottieni la Maglietta WCC DJ Pooh bianca

Fai tuo un ambito oggetto da collezione e omaggia il leggendario conduttore di West Coast Classics effettuando l'accesso questa settimana per ricevere la Maglietta WCC DJ Pooh bianca!

West Coast Classics è anche il luogo in cui DJ Pooh rende omaggio al Dre Day. Completa le Fughe di dati per sbloccare sei brani di Dr. Dre in GTA Online introdotti per la prima volta con The Contract e che vantano collaborazioni stellari come quelle con Anderson .Paak, Eminem, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Nipsey Hussle e Ty Dolla $ign.

Questi brani sono disponibili anche al di fuori di GTA Online presso tutti i servizi di musica digitale principali, tra cui Apple Music





Veicolo di prova premium: Grotti Brioso R/A

Molti, guardando la Grotti Brioso R/A (compatta), non ci penserebbero due volte a lasciarla in pace: perché trasformare una diligente due posti chiaramente pensata per la città in qualcosa che non è? Ma non Hao. Vai da Hao's Special Works, all'interno dell'Autoraduno di LS, per conoscere più da vicino il veicolo di prova premium di questa settimana o modificare altre auto del tuo parco macchine, se idonee.

Prova a tempo HSW della settimana

Attraversa la città nella metà del tempo mettendo alla prova i veicoli idonei nel breve tratto tra Del Perro Beach e Murietta Heights nella Prova a tempo HSW di questa settimana.

GTA$ e RP doppi in Into the Wild

Into The Wild rappresenta una moderna variante del classico Cattura la bandiera. Una squadra di Trafficanti deve portare il bottino nel proprio covo a Raton Canyon prima di essere eliminata dagli avversari a bordo di elicotteri Buzzard. A prescindere dalla squadra di appartenenza, otterrai GTA$ e RP doppi per la partecipazione.

GTA$ e RP doppi nella serie della comunità

La comunità di GTA Online trabocca di creatività, ingegno e capacità d'innovare. L'attuale selezione di attività della serie della comunità ne è la prova. E noi mettiamo la ciliegina sulla torta proponendo continuamente ricompense doppie a chi è curioso di provare sul campo queste creazioni.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per dare un'occhiata alla nuova selezione di veicoli curata da Simeon Yetarian, farci un giro di prova e magari fare un acquisto d'impulso:

Lampadati Viseris (sportiva, 40% di sconto)

Vapid Ellie (muscle car, 40% di sconto)

Progen Itali GTB (supercar)

Pfister Comet Safari (sportiva)

Dewbauchee Seven-70 (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Scopri cosa significa godersi davvero la vita ammirando le vetrine dell'autosalone Luxury Autos. Fai un salto a Rockford Hills per mangiarti con gli occhi due lussuose auto sportive: la Ocelot Locust (sportiva, 30% di sconto) e la Överflöd Imorgon (sportiva).

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Obey Omnis e-GT

La fortuna aiuta chi la cerca, specialmente se lo fa sfruttando la ruota fortunata all’interno del Casinò e Resort Diamond. Fai girare la ruota e incrocia le dita nella speranza di portare a casa la Obey Omnis e-GT (sportiva) in bella mostra sul podio.

I membri dell'Autoraduno di LS che riusciranno a finire tra i primi 3 nella serie di inseguimenti per tre giorni di fila riceveranno la Obey Omnis (sportiva). Fai un salto all'area di prova dell'Autoraduno per provare la Dinka Jester Classic (sportiva, 40% di sconto), la Karin Futo GTX (sportiva, 40% di sconto) e la Invetero Coquette BlackFin (muscle car).

SCONTI

Questa settimana accelera la tua ascesa in cima alla catena alimentare di Los Santos acquistando un'Agenzia, dotandola di un'armeria e personalizzandone gli interni per giunta con il 40% di sconto.

Arricchisci l'arsenale a tua disposizione con gli sconti offerti dal Furgone delle armi, tra cui il 40% di sconto sul fucile pesante, il 45% di sconto sull'Empia devastatrice (solo per GTA+) e molti altri ancora.

Approfitta inoltre degli sconti sui seguenti veicoli e sui veicoli esposti nei vari autosaloni della città:

Mammoth Patriot Mil-Spec (fuoristrada) - 30% di sconto

Ocelot Locust (sportiva) - 30% di sconto

Dinka Jester Classic (sportiva) - 40% di sconto

Karin Futo GTX (sportiva) - 40% di sconto

Vapid Ellie (muscle car) - 40% di sconto

Lampadati Viseris (sportiva) - 40% di sconto.

