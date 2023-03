WWE 2K23 - Community Day

La prossima settimana unisciti a 2K Games e 2K NextMakers, per uno sguardo approfondito su ogni modalità di gioco in arrivo in WWE 2K23.

A partire da Martedì 7 Marzo, i canali social di WWE 2K e 2K NextMakers diffonderanno informazioni e contenuti per le modalità di gioco e le caratteristiche preferite dai fan, tra cui: MyGM, Creation Suite, MyRISE, MyFACTION, Universe Mode e altro ancora.

Date:

7 Marzo - Personaggi, ambientazioni, gioco e suite di creazione

8 Marzo - MyFACTION e MyRISE;

9 Marzo Universe Mode e MyGM;

10 Marzo 2K Showcase.

Inoltre, unisciti al conduttore di UpUpDownDown Austin Creed (alias la Superstar WWE Xavier Woods) e a Tyler Breeze per un'anteprima speciale degli aggiornamenti e dei miglioramenti di MyGM, Martedì 7 Marzo su

