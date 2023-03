Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread in pre-ordine

Strictly Limited Games, in collaborazione con MY.GAMES, annunciano l'inizio dei pre-ordini per le edizioni in scatola limitate di Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread. Lu'scita del platform retrò è prevista per l'autunno 2023 e i collezionisti possono già preordinare la loro esclusiva edizione limitata, a partire da domenica 5 marzo!



Caratteristiche:

LA SQUADRA! Passa tra quattro eroi giocabili con abilità e armi uniche!

ABILITÀ INCREDIBILI! Usa un lanciagranate, un rampino e un teletrasporto per sconfiggere i nemici!

SCHIACCIA I BOSS! Abbatti mostruosità ibride, robot giganti, ninja e altri malvagi!

METROIDVANIA! Esplora, torna indietro e traccia percorsi non lineari attraverso splendidi biomi interconnessi!

Edizioni limitate:



L'edizione limitata a 3.000 copie numerate individualmente per Nintendo Switch, 1.000 per PS4 e 1.000 per PS5 al prezzo di 29,99 €.

La Special Limited Edition è limitata a 1.500 copie numerate per Nintendo Switch, 500 per PS4 e 500 per PS5 al prezzo di 49,99 €.

