Red Dead Online: ricompense doppie in tutti i lavori di Blood Money

Ottieni Oro bonus nelle Sfide giornaliere, approfitta di RDO$ e PE doppi nella Serie in evidenza e altro ancora



Datti al crimine e raccogli la giusta ricompensa. Tutti i Lavori di Blood Money fruttano RDO$, Oro e PE doppi mentre i Contratti di Blood Money fruttano RDO$ doppi. Completando Lavori e Contratti di Blood Money riceverai anche omaggi aggiuntivi.

Completa 3 Contratti di Blood Money in una settimana qualsiasi di questo mese per avere il Gilet Valdez grigio e concludi un Lavoro di Blood Money con una Posse permanente per ottenere un Lingotto d'Oro. Ogni settimana, i criminali ambiziosi possono anche ottenere i seguenti omaggi:

28 febbraio - 6 marzo: completa il Lavoro di Blood Money Lo smeraldo di Covington per ricevere i Guanti Helsby grigi.

7 - 13 marzo: completa alcuni Crimini di Blood Money (Rapina alla diligenza, Una miccia accesa, Proprietà illegittima e Giorno di paga) per ricevere un Cappello di alligatore beige.

14 - 20 marzo: completa il Lavoro di Blood Money Il Sovrano per ricevere un paio di Pantaloni Plata neri

21 - 27 marzo: completa 10 Sfide giornaliere durante questa settimana per ricevere un Cappello Caffyns grigio

28 marzo - 3 aprile: completa il Lavoro di Blood Money Il gioiello dell'Est per ricevere le versioni argento e marrone del Poncho Manstilla

Tutte le ricompense verranno consegnate entro 72 ore dal completamento.





RICEVI CAPITALE EXTRA

In più, puoi trovare del Capitale più facilmente nei bauli e nelle tasche degli avversari sconfitti partecipando ai Contratti di Blood Money fino al 3 aprile.

50% DI ORO EXTRA COMPLETANDO TUTTE LE SFIDE GIORNALIERE

La determinazione è fondamentale per sopravvivere nella frontiera: completa tutte le Sfide giornaliere per ricevere il 50% di Oro in più. Oltre alle sette Sfide giornaliere della community, completa tre Sfide dei Ruoli in una settimana qualsiasi di questo mese per guadagnare 100 RDO$ extra.

RICOMPENSE DOPPIE NELLA SERIE IN EVIDENZA

Affidati ai riflessi e all’istinto e competi in una lotta senza frontiere: la Serie in evidenza frutta RDO$ e PE doppi per tutto il mese.

Calendario Serie in evidenza

28 febbraio - 6 marzo: Serie del New Hanover

7 - 13 marzo: Serie di Tumbleweed

14 - 20 marzo: Serie di Blackwater

21 - 27 marzo: Serie del New Austin estrema

28 marzo - 3 aprile: Serie dell’Ambarino

ABITO DELLA COMMUNITY

Sfoggia un look più sofisticato nella frontiera con l'abito della community del mese, un raffinato completo creato dal redditor Bri-Desiree della community r/RedDeadFashion. Vai dai sarti aderenti o utilizza il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. per ottenere gratis i seguenti articoli durante questo mese:

Camicetta con balze (donna) o Camicione con colletto (uomo)

Nastro

Soprabito Windcliff

Gonna Constance (donna) o Pantaloni borchiati (uomo)

Stivali con lacci Atteberry (donna) o Stivali con toppa (uomo)

40% DI SCONTO SUL KIT DA MERCENARIO

Questo mese, passa dal ricettatore per avere il Kit da mercenario con il 40% di sconto. Questo pacchetto di scorte dedicato ai fuorilegge include la Bandana Fierro, munizioni, tonici, olio per armi e Capitale.

Consulta gli sconti aggiuntivi del mese di Red Dead Online di seguito.

