eFootball 2023 supera i 600M di download

Per ringraziare i fan per il loro sostegno, tutti i giocatori riceveranno Neymar Jr e monete eFootball al login!



Konami Digital entertainment B.V. organizzerà diverse campagne ed eventi in-game su console e dispositivi mobile per commemorare il superamento dei 600 milioni di download in tutto il mondo della versione mobile di eFootball™ 2023.



Disponibili da oggi le nuove carte Show Time, che riflettono i successi dei calciatori attivi in questa stagione. Tutti gli utenti che effettueranno il login in questo periodo riceveranno la carta Show Time Neymar Jr!



Inoltre, effettuando il login giornalmente dal 2 al 30 marzo 2023, i giocatori potranno ricevere fino a 280 monete eFootball, fondamentali per ottenere nuovi calciatori. Gli utenti potranno ottenere 10 monete eFootball al giorno per i prossimi 28 giorni.



Queste monete torneranno utili durante gli eventi in-game commemorativi e potranno essere utilizzate per allenare e rafforzare il proprio Dream Team.



Segnate con Neymar Jr o Lionel Messi per ricevere una ricompensa esclusiva!



Per un periodo di tempo limitato, segnando goal con Neymar Jr o Lionel Messi otterrete monete eFootball™, Game Point e 10.000 Exp.





Neymar Jr: 2 marzo – 16 marzo

Lionel Messi: 16 marzo – 30 marzo

Monete eFootball in scontoMonete eFootball in sconto ora! I giocatori possono creare e potenziare il proprio Dream Teams acquistando monete eFootball disponibili a prezzo scontato.Abilità speciali nelle carte Show Time!Dal 2 al 9 marzo, il tema delle carte Show Time sarà "Phenomenal Finishing". Questo tema permetterà ai calciatori di eseguire tiri potenti e precisi anche da posizioni sfavorevoli.Nuove abilità come "Fortress", "Momentum Dribbling" e "Game-changing Pass" arriveranno presto in Show Time.

