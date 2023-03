Ghost Ship Publishing rivela tre titoli in arrivo

Oggi Ghost Ship Publishing ha rivelato i primi tre titoli che saranno pubblicati entro la fine dell'anno. Lo sviluppatore diventato editore lavorerà al fianco di tre studi danesi per rilasciare questi titoli su Steam Early Access.



Søren Lundgaard, CEO di Ghost Ship Games, afferma della rivelazione del titolo: "Siamo davvero entusiasti di rivelare i nostri primi tre titoli come editore. Ogni sviluppatore e progetto ha la propria storia di origine individuale, ma tutti hanno uno sviluppo aperto, un design di gioco flessibile e modelli di business orientati al consumatore in comune. Tutto si adatta perfettamente ai nostri obiettivi per Ghost Ship Publishing".



Deep Rock Galactic: Survivor

Sviluppato da Funday Games è uno sparatutto per giocatore singolo. L'intenzione è quella di lanciarlo su Steam Early Access entro la fine dell'anno. La pagina Deep Rock Galactic: Survivor's Steam è attiva oggi e può essere visitata qui.

SpellRogue

Sviluppato da Guidelight Games, SpellRogue è un roguelike a turni per giocatore singolo in cui i giocatori assumono il ruolo di un mago sfruttando il potere degli incantesimi e artefatti per bandire gli invasori Voidwalker che affliggono il terra. Sebbene il titolo non abbia ancora una data di uscita specifica, la pagina Steam è disponibile qui.

DarkSwarm

L'ultimo è un gioco d'azione cooperativo DarkSwarm, sviluppato da Bitfire Games. I giocatori devono combattere le forze d'invasione e le infestazioni che si diffondono rapidamente nelle colonie. Ulteriori informazioni su DarkSwarm arriveranno a seguire. Lo sviluppo potrà essere seguito sulla pagina Steam che verrà lanciata oggi qui.



Puoi vedere l'annuncio completo dal vivo sul canale Twitch della nave fantasma qui alle 15:00 CET, 1 marzo 2023.

Altre News per: ghostshippublishingrivelatitoliarrivo