Diablo IV - dettagli sul download anticipato

La diretta del team di sviluppo di Diablo IV fornisce dettagli sul download anticipato e nuove informazioni sulla open beta





Il team di sviluppo di Diablo IV rivela informazioni infernali in una nuova diretta! Il direttore di gioco Joe Shely, il capo progettista dei sistemi Meng Song e il progettista del mondo Art Peshkov si sono riuniti per una diretta esclusiva e parlare della beta! Il fine settimana di accesso anticipato va dal 17 al 19 marzo, mentre l'open beta sarà disponibile dal 24 al 26 marzo. Inoltre, non perderti il video su YouTube per vedere Rod Fergusson, direttore generale di Diablo, che viene preso a torte in faccia per beneficienza!





RIASSUNTO DIRETTA CON IL TEAM DI SVILUPPO





Sono state annunciati nuovi dettagli sulla open beta per PC, oltre alla bestiale ricompensa, la Sacca del Lupo della Beta. Personalizza i tuoi personaggi con i feroci e letali titoli e l'oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta per dimostrare che hai partecipato ai fine settimana della open beta e dell'accesso anticipato. Inoltre, preparati a combattere nemici infernali con il download anticipato di Diablo IV!

Durante il fine settimana dell'accesso anticipato saranno disponibili solo le classi Tagliagole, Incantatore e Barbaro, mentre le classi Negromante e Druido verranno aggiunte nell'open beta. Durante questo periodo potrai creare fino a 10 personaggi e avrai quindi la possibilità di provare diversi eroi e stili di gioco.

Il sistema Armatura del gioco è stato mostrato nel dettaglio, delineando le origini e gli obiettivi della funzione.

Si potrà sfidare un boss del mondo gargantuesco per ottenere ricompense.

Gioca in solitaria o in compagnia. Arruola un'amica o un amico che ti aiuti a sconfiggere i demoni con l'opzione cooperativa "da divano".

Le Roccaforti, occupate dal male, si possono conquistare per migliorare il mondo in maniera permanente. Possono trasformarsi in città, ospitare nuovi crocevia o diventare un punto di ritrovo locale per gli eventi.

Tutti i progressi fatti durante il fine settimana di accesso anticipato verranno conservati per il fine settimana della open beta. Tutti i personaggi verranno eliminati al termine della beta.

Infine, si terrà una live per la community intitolata “Community Play Livestream" il 24 marzo.

