The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition è in uscita il 7 marzo

Obsidian Entertainment, Private Division e Virtuos hanno annunciato cheThe Outer Worlds: Spacer's Choice Edition sarà disponibile in digitale la prossima settimana, dal 7 marzo 2023, per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Editionè la versione definitiva dell'amato GdR. Grafica ad alta risoluzione, un sistema meteorologico dinamico, illuminazione e ambienti totalmente rivisti, prestazioni e tempi di caricamento migliorati, personaggi più dettagliati, un livello massimo più alto e molto altro attendono gli astronauti che vorranno farsi coraggiosamente strada nella colonia di Halcyon.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Editioninclude il gioco base The Outer Worlds ed entrambe le espansioni,Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone. I giocatori che possiedono giàThe Outer Worlds e i suoi DLC per Xbox One, PlayStation 4 o PC (su Steam, GOG, Epic Games Store o Windows Store) possono eseguire l'aggiornamento aThe Outer Worlds: Spacer's Choice Edition per le console di ultima generazione o, nel caso, nello stesso negozio per PC a un prezzo ridotto.

Per i giocatori che vogliono fare un altro viaggio nella galassia e per quelli che ci si stanno avventurando per la prima volta, non c'è mai stata occasione migliore per provare il pluripremiato GdR fantascientifico del 2019.

