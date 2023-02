GTA Online: guadagni aumentati per i proprietari di night club

In più, ultima possibilità di ottenere esclusive ricompense dall'ondata di crimine, Fabbricavedove disponibile presso il Furgone delle armi e altro ancora



Vendi della merce a uno spacciatore per ricevere la giacca denim Slab rose mimetica

Vendi droga per strada in tre giorni diversi per ricevere il tatuaggio Budonk-adonk!

Vendi droga per strada in sette giorni diversi per ricevere la maschera Tigre dipinta.

Deruba un nascondiglio per ricevere il cappellino da camionista Slab rose mimetico.

Fuggi dai nascondigli per cinque giorni in totale per ricevere la maschera Raggi X luminosi viola.

Deruba un nascondiglio per 10 giorni diversi per ricevere la camicia casual ricamata SC drago rossa.

Recupera le scorte di Gerald una volta per ricevere le scarpe di tela Slab rose mimetiche.

Recupera le scorte di Gerald 10 volte per ricevere i pantaloni ricamati SC drago rossi.

Albany Hermes (muscle car) con livrea Amazing Albany II

Emperor ETR1 (supercar, 25% di sconto)

Declasse Tahoma Coupe (muscle car, 25% di sconto)

Vapid FMJ (supercar, 25% di sconto)

Declasse Yosemite (muscle car, 25% di sconto)

L'ambiente della vita notturna di Southern San Andreas è un ecosistema estremamente interconnesso. Attira il pubblico completando le missioni di gestione del night club, che forniscono popolarità doppia, e un'affollata pista da ballo produrrà guadagni giornalieri doppi in qualsiasi night club della città.Hai molti modi di sfruttare le risorse del tuo impero della movida notturna. Chiama Yohan con l’iFruit per recuperare merce di contrabbando e ottenere il doppio di GTA$, RP e prodotti dalle missioni di recupero di prodotti per il night club. Inoltre, la velocità di produzione del personale del magazzino del night club sarà accelerata del 50%.Ricompense per chi cavalca l'onda criminaleQuesta settimana è l'ultima per ottenere ricompense rare durante la caotica ondata di massacri che sta travolgendo Los Santos. Le scorte nascoste di Gerald, le incursioni nei nascondigli e gli affari portati a termine con gli spacciatori permettono di ottenere oggetti collezionabili, accessori e capi d'abbigliamento rari:Le ricompense sono disponibili fino al primo di marzo, perciò entra in azione finché sei in tempo (le ricompense sotto forma di capi d'abbigliamento saranno consegnate al tuo guardaroba entro il 10 marzo).Procurati il Fabbricavedove dal Furgone delle armiTrova il Furgone delle armi questa settimana per acquistare sottocosto la massiccia arma laser Fabbricavedove. Già che ci sei, sfrutta gli sconti sulle armi (10%), armi da lancio (15%) e giubbotti antiproiettile (20%). L'abbonamento a GTA+ incrementa gli sconti e permette di accedere alle varianti Lucha Libre per mazza da baseball e coltello.Armi del Furgone delle armi:Fabbricavedove | Up-n-Atomizer (30% di sconto) | Fucile da cecchino pesante (60% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Cannone a rotaia | Manganello | Mazza da baseball | Coltello | Molotov | Bombe adesive | Mine di prossimitàGTA$ e RP doppi in La miglior difesaIn La miglior difesa, ogni squadra prevede un Trafficante e un Protettore. Il Trafficante deve precedere le altre squadre al traguardo, evitando i Protettori nemici lungo la strada. I Protettori devono cercare di ostacolare gli avversari e proteggere il proprio Corridore. A prescindere dal risultato, fino al primo di marzo la modalità offrirà ricompense doppie.Autosalone Premium Deluxe MotorsportSimeon Yetarian preferisce ignorare i dettagli sulla provenienza dei veicoli esposti nel suo autosalone Premium Deluxe Motorsport, ma ti permetterà volentieri di esaminare le sue offerte e di testarle con un giro di prova di cinque minuti, oppure di acquistarle direttamente:Autosalone Luxury AutosQuesta settimana, dai un'occhiata alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos, di fronte ai Record A Studios di Rockford Hills, per ammirare meglio le scintillanti Enus Paragon R (sportiva) con livrea mimetica Yeti e Progen Emerus (supercar, 25% di sconto).Veicolo trofeo dell’Autoraduno: BF WeevilDando sportellate, sfruttando deviazioni e piazzandoti tra i primi 3 nelle gare clandestine per due giorni consecutivi durante questa settimana, otterrai una BF Weevil (compatta).L'area di prova dell'Autoraduno di LS offre inoltre la possibilità di vedere come si comportano la Dinka Blista Kanjo (compatta) con livrea Street Samurai, la Lampadati Komoda (sportiva, 25% di sconto) e la Vapid Chino (muscle car) in un giro di prova sul tracciato, in una Corsa ai checkpoint o in una Prova a tempo.Primo premio del Casinò e Resort Diamond: Karin PrevionFai girare la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di andartene su una Karin Previon (coupé) con livrea Fukaru.Veicolo di prova premium: Bravado BansheeAlcune auto non invecchiano mai e diventano icone senza tempo. La Bravado Banshee (sportiva) rientra in questa categoria, ma Hao ha deciso di rinnovarla con diverse migliorie. Visita Hao's Special Works per fare un giro sul veicolo di prova premium o modificare un tuo bolide idoneo.Prova a tempo HSW della settimanaMetti alla prova le modifiche di Hao bruciando l'asfalto tra East Vinewood e Vespucci Beach nella Prova a tempo HSW della settimana.SCONTINon vivere la vita notturna passivamente. Acquista un night club e personalizzalo come preferisci approfittando dello sconto del 35% su migliorie e modifiche, valido per questa settimanaSe nel tuo garage multilivello c'è ancora spazio, riempilo con uno o più dei seguenti veicoli, disponibili fino al primo di marzo con uno sconto del 25%:

