POKÉMON SVELA ALTRI PERSONAGGI DELLA NUOVA SERIE ANIMATA

Friede e il suo compagno Pokémon, Capitan Pikachu, insieme nella prossima avventura della serie animata Pokémon

The Pokémon Company group ha presentato un nuovo personaggio chiamato Friede e il suo compagno Pokémon, Capitan Pikachu, che figureranno nella serie animata Pokémon annunciata di recente e in arrivo in tutto il mondo a partire dal 2023.



Friede, un Professore di Pokémon, e Capitan Pikachu lotteranno al fianco dei due protagonisti Liko e Roy, provenienti rispettivamente dalla regione di Paldea e di Kanto. Insieme vivranno avventure emozionanti nel mondo dei Pokémon, alla scoperta dei misteri che circondano il pendente di Liko e la Poké Ball di Roy.



“Il mondo dei Pokémon continua a crescere e a evolversi. Quest’anno, con il debutto della nuova serie animata, i fan potranno imbarcarsi in un nuovo viaggio all’insegna dell’azione, dell’avventura e dell’amicizia attraverso gli occhi di personaggi unici come Friede e Capitan Pikachu”, è il commento di Taito Okiura, Vice Presidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International. “Per 27 anni Pikachu è stato sinonimo del franchise Pokémon. Siamo entusiasti che questo amatissimo Pokémon continui ad avere una presenza importante nella serie animata e rimanga un’icona per il marchio.”



Ulteriori dettagli sulla nuova serie animata Pokémon saranno annunciati in futuro.

