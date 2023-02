L'attesissima avventura open-world Tchia verrà lanciato a marzo

Salpa su PC e console PlayStation il 21 marzo

Kepler Interactive e Awaceb hanno rivelato oggi che Tchia arriverà su PC (tramite Epic Games Store) e console PlayStation il 21 marzo. Il gioco sarà disponibile anche dal primo giorno con PlayStation Plus Extra.

Immergiti nella commovente narrativa di Tchia con un nuovissimo trailer della storia rivelato oggi che punta i riflettori sull'antagonista di Tchia , Meavora:



https://youtu.be/lfASy4HYSvM

Oggi è stata svelata anche l'edizione Oléti di Tchia , una confezione celebrativa che aggiungerà una selezione di oggetti cosmetici ispirati alla famiglia di giochi di Kepler Interactive. Personalizza la tua barca, il tuo aliante o persino il tuo abbigliamento con i design ispirati a Sifu, Scorn, Flintlock: The Siege of Dawn e Cat Quest. L' edizione Oléti può essere preordinata oggi su PC all'indirizzo https://store.epicgames.com/p/tchia--oleti-edition o inserita nella wishlist per le console PlayStation all'indirizzo: https://store.playstation.com/en- noi/concetto/10003612/ .

Tchia verrà lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite l'Epic Games Store il 21 marzo 2023. Per ulteriori informazioni, visita https://www.awaceb.com/tchia.

Altre News per: tchiaverràlanciatomarzo